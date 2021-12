Vor knapp 900 Jahren siedelten sich Mönche in Rein an, erbauten ihr Kloster und zähmten das Wasser. Im 12. Jhd. gruben die Zisterzienser einen 110 m langen Stollen durch den Ulrichsberg zur Wasserversorgung für Brunnen, Latrinen und Mühlrad. In einer Spezialführung führt am 18. Dezember Pater August Janisch zum Stollen und erklärt die uralte Konstruktion, wie das Wasser aus dem Mühlbach zum Stift umgeleitet wurde. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr im Stiftshof. „Gutes Schuhwerk ist erforderlich aber wir robben nicht durch den Stollen“, schmunzelt Pater August. Die Wanderung geht vom Mühlbachgraben zum Stollen, in den Kehrergraben und zur ehemaligen Stiftsmühle. Anmeldung erforderlich: info@stift-rein.at oder 03124-51621.