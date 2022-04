Das Meistersinger-Gütesiegel gilt als Chor-Oskar, um das alle Jahre neu angesucht werden muss. Diese hohe Auszeichnung erhielt jetzt zum wiederholten Male die Musikmittelschule (MMS) Gratwein. Der hohen Qualitätsanforderung tat auch die Pandemie und die damit verbundenen erschwerten Bedingungen keinen Abbruch. So durfte zwischendurch nur im Freien gesungen werden, was Lehrer und Schüler nicht daran hinderte, ihre Lieder bei winterlichen Temperaturen im Freien anzustimmen. Coronabedingt entfielen die Musical-Aufführungen, aber auch Vorspielabende. Als musikalisches Lebenszeichen nahmen die Musikklassen mit Unterstützung von Filmemacher Erwin Weingrill virtuelle Konzerte auf, die auf der Homepage der Schule abrufbar sind. In diesem Schuljahr konnte chormäßige wieder durchgestartet werden. „Möglich wird dies vor allem durch das Engagement der Chorleiter, das weit über die Lehrverpflichtung hinausgeht“, betonten die Initiatoren des Gütesiegels, Klaus Dorfegger und Valentin Zwitter. Die Gütesiegel-Verleihung wurde via Livestream aus dem Joseph-Fux-Konservatorium übertragen.