Beim Benefizlauf 75 Jahre Naturfreunde Kalsdorf gingen 138 Teilnehmer für den guten Zweck an den Start. Mit dabei auch zwei Teams der Feuerwehr mit einer besonderen Motivation. In dieser Woche erfuhren die Florianis, dass 2024 der Landesfeuerwehrtag in Kalsdorf stattfinden wird. Den Grund zur Freude brachten jene zwei Mannschaften zum Ausdruck, die sich dort dem Leistungsbewerb in Bronze und Silber stellen werden. Sie liefen die Strecke mitsamt Schlauchwagen und erforderlicher Bewerbsausrüstung. Mit den 3.400 Euro aus dem Benefizlauf sollen Kalsdorfer Kinder unterstützt werden, deren Eltern sich mit dem Kauf von Sportausrüstung schwer tun, sagten Naturfreunde-Obmann Ferry Hahn und GR Sandra Goldberg. Bgm. Manfred Komericky gratulierte zum Jubiläum und dankte den Naturfreunden für ihr Engagement.