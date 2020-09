Naturwiese 2020: Grüner Punkt im Bezirk

LR Ursula Lackner zeichnete mit dem Landesprädikat „Naturwiese 2020“ Theresia Percht aus. Die Magerwiesen der Familie Percht liegen an der Ortsgrenze zwischen Seiersberg-Pirka und Hitzendorf und sind ein ökologisches Paradies für Wiesenblumen und Nützlinge, die für die Bestäubung unterschiedlicher Kulturpflanzen von großer Bedeutung sind. Bereits Ende Februar vollzieht sich dort ein Naturschauspiel, wenn Hunderte der selten gewordenen Hundszahn-Lilien den Frühling verkünden. Bis in den Spätherbst blüht dort eine Vielzahl an Wiesenblumen, sie sind Teil des steirischen Biotoperhaltungsprogramms, dessen Ziel die Erhaltung extensiv bewirtschafteter Wiesen ist, die wenig bis gar nicht gedüngt und maximal zwei Mal jährlich gemäht werden. „Die Familie Percht leistet einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Artenschutz in der Steiermark“, betonte die Umweltlandesrätin, die gemeinsam mit Bgm. Andreas Spari/Hitzendorf, GK Werner Koch/Seiersberg-Pirka, LK-Obmann Manfred Kohlfürst, Christian Mairhuber/ Bezirks-Naturschutzbeauftragter und Toni Plaschzug von der Berg- und Naturwacht eine Skulptur aus der Bärnbacher Glasmanufaktur überreichte.

Im Bezirk beteiligen sich 34 Grundbesitzer mit insgesamt 41,7 Hektar am Naturwiesen-Programm des Landes, steiermarkweit sind es 870 Hektar, die unberührt wachsen und gedeihen können. Der Betrieb der Familie Percht nimmt seit dem Jahr 2004 mit den Magerwiesen am Waldrand an diesem Biotop-Erhaltungs-Programm teil. Die maschinelle und auch händische Mahd erfolgt zu einem späteren Mähzeitpunkt als üblich, so dass sich die Wiesenblumen aussamen können. Als Bewirtschaftungsmaßnahmen wird u.a. auf Düngung. den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel sowie Aufforstung verzichtet.