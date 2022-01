Durch die Kooperation des Abfallwirtschaftsverbandes mit Carla, der Sachspenden-Drehscheibe der Caritas Steiermark wird die Verwertung zu einem guten Teil regionalisiert. Carla selbst entleert die Container, sortiert, überprüft und verwertet die Kleiderspenden. Der Großteil der Textilien und Schuhe wird in der Steiermark verwertet, durch die Weitergabe an Caritas-Einrichtungen, an bedürftige Personen oder an die 33 Carla-Shops und trägt damit zu einer regionalen Wertschöpfung bei. Wofür es in der Region keine Nachfrage gibt, wird an ausländische Händler weiterverkauft. Nur Kleidung im schlechten Zustand – etwa 15 Prozent – wird fachgerecht entsorgt. In der Sammelbox können tragbare, saubere Kleidung, Heimtextilien und paarweise gebündelte Schuhe abgegeben werden - zum Schutz vor Nässe und Beschädigung in verschlossenen, transparenten Säcken.RessourcenschonungLeider landen immer wieder Altkleider und Schuhe im Restmüll und sind für die Wiederverwendung und damit Ressourcenschonung verloren – in Graz-Umgebung immerhin rund eine Tonne jährlich. Die Bedeutung der getrennten Sammlung von Altkleidern hebt auch der Obmann des Abfallwirtschaftsverbandes Graz-Umgebung, Markus Windisch hervor und freut sich, dass es gelungen ist alle 36 Gemeinden ins Boot zu holen. Die neu gestalteten Sammelcontainer sind in den Gemeinden frei zugänglich und eine Abgabe der Altkleiderspenden daher immer möglich.

Kontakt:

Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung

Feldkirchner Straße 96

8055 Seiersberg-Pirka

Telefon: 0316 / 68 00 40

E-Mail: awv.graz-umgebung@abfallwirtschaft.steiermark.at

Web: Abfallwirtschaftsverband Graz-Umgebung