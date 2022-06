In ihrer Bürgernähe reagiert die SPÖ Werndorf flexibel auf die Herausforderungen der Pandemie. Das zeigte auch die Leistungsbilanz, die Ortsparteivorsitzender Vzbgm. Alexander Ernst bei der Mitgliederversammlung legte. Bei der Neuwahl wurde er mit 100 Prozent der Delegiertenstimmen in seiner Funktion bestätigt. Gemeinsam mit Bgm. Willi Rohrer und LAbg. Udo Hebesberger zeichnete er verdienstvolle Parteimitglieder aus.

Werndorf baut Kindergarten und Kinderkrippe

In seiner Festrede gab Rohrer Einblick in das Bauvorhaben von Kindergarten und Kinderkrippe, wofür die Gemeinde ein Grundstück an den bestehenden Kindergarten ankaufte Mit großem persönlichen Einsatz sei es gelungen, nach der Pensionierung von Karl Pokker eine Kassenarztstelle in der Gemeinde zu halten, sagte der Ortschef. Einschränken will Rohrer die Widmung großer Flächen aus Bauland, ausgenommen Lückenschlüsse. Sehr aktiv zeigt sich der Pensionistenverband. Obmann Rudolf Pollinger erstellte ein Programm, das großen Zuspruch findet.

Für 40jährige Mitgliedschaft wurde Johann Pirmayer ausgezeichnet. Für den studierten Betriebswirt war es seinerzeit Bruno Kreisky, der sein Interesse für die SPÖ weckte. Geehrt wurden weiters Selma Mujidzic, Christoph Reinbacher und Isabella Pollinger, Birgit Ulrich erhielt die Ehrennadel in Silber.