In der Steiermark werden laufend neue Betriebe mit dem neuen Gütesiegel "AMA Genuss-Region" zertifiziert (wir haben berichtet). Darunter auch der Direktvermarktungsbetrieb von Markus Konrad aus Lieboch. „Für uns war sofort klar, dass wir in das neue System umsteigen. Endlich haben wir ein staatlich anerkanntes Zeichen für unsere Arbeit und unsere Produkte. Wir setzen auf die Bekanntheit des Zeichens, das uns bei der Vermarktung unterstützen wird“, sagte Konrad. Bereits in der dritten Generation führt der Landwirt seinen Familienbetrieb, welcher sowohl bei der hofeigenen Herstellung und Vermarktung von Lebensmitteln als auch bei der Bewirtung von Veranstaltungen stark auf Regionalität setzt.