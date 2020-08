OberGraz: Heinz Wagner tritt zurück

Der Tourismusverband OberGraz ist einer von vielen Tourismusverbänden in Graz-Umgebung Nord, die unsere Region von den schönsten Seiten präsentieren. Seit dem 1. April 2017 vereint OberGraz als gemeindeübergreifender Verband das Beste aus Gratwein-Straßengel, Deutschfeistritz, Gratkorn, Übelbach und Peggau. Der Anfang wurde jedoch schon 2012 gemacht, nur ein Jahr später übernahm Heinz Wagner den Vorsitz der damaligen Tourismuskommission. Nach sieben Jahren im Amt nimmt Wagner als Vorsitzender jetzt Abschied.

Gefragte Region



Marketing, Digitalisierung und Etablierung der Marke waren von Beginn an die großen Ziele des Tourismusverbandes. "Kultur entdecken, Natur erleben", lautet das Motto. Mit Erfolg: Die Region zählt sowohl bei Einheimischen als auch Touristen zu den beliebtesten Ausflugsdestinationen in der Steiermark. Neben der Gründung des Tourismusverbandes gelang es Wagner auch, OberGraz zur gefragten Wanderdestination und zum Tagesausflugsziel zu machen. "Die vergangenen Jahre waren eine besonders intensive Zeit, in der wir gemeinsam zahlreiche wichtige Projekte gut etablieren sowie die Nächtigungen steigern konnten", resümiert er nun seinen Rücktritt. "Die gute Zusammenarbeit der Tourismuskommission ist bestimmt auch auf das stets uneigennützige Agieren des Vorsitzenden und auf seine vielen kreativen Ideen zurückzuführen", ergänzt Tourismusmanagerin Meike Brucher. Die bestehende Kommission wird jetzt einen neuen Vorsitzenden wählen, der, wie Wagner, ehrenamtlich OberGraz leitet.