Nach zwei Jahren Zwangspause dürfen heuer, am Karsamstag, wieder Osterfeuer entfacht werden. Es ist alles gesetzlich penibel geregelt, private Feuer sind freilich verboten, pro Gemeinde ist ein Brauchtumsfeuer erlaubt. Das Feuer darf zwischen 15 Uhr und 3 Uhr früh brennen. Interessant: Es gelten in diesem Fall die alten Gemeinden vor der Fusion, also dürfte etwa in Fernitz und Mellach je ein Feuer brennen.

Osterfeuer-Termine GU:

Gössendorf, Kreisverkehr, 19 Uhr; Fernitz-Mellach, Mellacher Sportplatz, 18 Uhr; Hart bei Graz, Janischwiese, 19 Uhr; Zettling, Sportplatz beim LJ Haus, 18.30 Uhr; Raaba-Grambach, Josef-Krainer-Straße, Raaba, 19 Uhr; Seiersberg-Pirka , beim Schilift Gedersberg, 19 Uhr; Werndorf, Dorfstraße, 18 Uhr; Wundschuh , Osterkreuzentzündung, Hatzl-Riegel in Forst, 19 Uhr.