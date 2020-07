Premstätten: Coole Sprüche für den Müll

Bitte füttern, Hände hoch – Müll her, Eimer für alle oder 24 Stunden geöffnet – vier grüne Abfalleimer tragen in Premstätten nicht nur coole Sprüche, sie sind in der Upcycling-Ferienkation des Abfallwirtschaftsverbandes von Kindern und Jugendlichen auch kreativ bemalt worden. „Wir haben uns einen Spruch ausgesucht und die Buchstaben geklebt“, sagt Leonie (11), die mit Romy und Lena-Marie im Team auch unterschiedliche Wetterbilder mit Acryllack auf den Abfalleimer malte. Denn nicht nur 24 Stunden wartet der Behälter auf Müll, sondern auch bei jedem Wetter. Die vier als Kunstprojekt gekennzeichneten Eyecatcher sollen Leute motivieren, ihre Abfälle in den Behälter und nicht in der Umwelt zu entsorgen, begründet das Organisationsduo Karin Nußmüller-Wind und Christiana Meßner vom AWV das Projekt. Beim Montieren der Abfalleimer half Wirtschaftshof-Mitarbeiter Hermann Kollmann. Vzbgm. Ingrid Baumhackl assistierte den Kindern und kochte für sie Pasta Asciutta und Zwetschkenkuchen. Die nächsten Upcycling-Termine finden nach Premstätten und Lieboch in Hitzendorf (22.7.) und Feldkirchen (28.7.) statt.