Premstätten: Neues Leben im Rathaus

Das Land Steiermark übernimmt das alte Gemeindeamt von Premstätten. Zwei Abteilungen kommen.

Verwaist ist derzeit das alte Gemeindeamt von Premstätten, nachdem Bürgermeister Anton Scherbinek mit seiner Mannschaft in den neuen Bau übersiedelt ist.

Aber nicht mehr lange. Das Land Steiermark wird das alte Rathaus adaptierten und dort zwei Abteilungen ansiedeln: Sechs Gemeindeprüfer sowie vier Mitarbeiter des Case- und Care-Management werden dort spätestens im September einziehen.

“Regionale Gemeindeaufsicht – Fachteam Südwest“ nennt sich eine neu aufgestellte Unterabteilung der Abteilung 7 des Landes. “Sie rekrutiert sich aus bisher in einzelnen Bezirkshauptmannschaften angesiedelten Gemeindeprüfern. Diese sechs Prüfer sind künftig direkt dem Land unterstellt, womit wir Kompetenzen und Kräfte bündeln“, erklärt Wolfgang Wlattnig, Leiter der Abteilung 7, zuständig für Gemeinden und Wahlen.

Gemeindeprüfer kommen

Die Prüfer, die Anfang Juni ihre Tätigkeit unter neuer Führung aufnehmen, werden ihr gestrenges Auge auf die Kommunen in den Bezirken Graz-Umgebung, Voitsberg, Deutschlandsberg und Leibnitz werfen.

Dazu kommen zwei weitere der Abteilung 7 zugehörige Fachteams. Wlattnig: “Eines kommt nach Leoben mit Außenstelle Liezen, ein zweites in Fürstenfeld mit Außenstelle Gleisdorf.“ Daneben werden im alten Gemeindeamt weitere vier Landesangestellte einziehen, die zum Case- und Care-Management gehören. Christine Klug, Leiterin der Abteilung 2 des Landes: “In Premstätten wird eine Case- und Care-Außenstelle eröffnet. In dieser dezentralen Beratungsstelle erhält man Auskunft zu Fragen zu den Bereichen Gesundheitswesen, Soziales oder Versicherungen.“

Bis die Beamten einziehen, dauert es aber noch. Klug: “Die Räumlichkeiten müssen adaptiert werden, eine behindertengerechte Toilette muss eingebaut werden. Wir rechnen damit, dass wir im September eröffnen können.“