Region Kaiserwald zeigt Solidarität mit Erbebenopfern

Ein Zeichen der Mitmenschlichkeit setzten der Seelsorgeraum Kaiserwald und seine Gemeinden Lieboch, Premstätten, Wundschuh, Werndorf, Dobl-Zwaring, Haselsdorf-Tobelbad und Lannach. Als Soforthilfe finanzierten Bevölkerung und Kommunen zehn Schlafcontainer, die in der Vorwoche in das Epizentrum nach Sisak geliefert wurden.

Kurz vor dem Jahreswechsel bebte die Erde um Sisak und zerstörte Häuser, Scheunen und Infrastruktur mit einer Wucht, deren Ausläufer auch im Bezirk Graz-Umgebung Lampenschirme zum Wackeln brachten. „Ich hatte sofort den inneren Drang, etwas unternehmen zu müssen“, blickt der Motor der Hilfsaktion Dipl.-Ing. Gerhard Huber auf den Start der Hilfsaktion zurück. Seit Jahren engagiert sich der Liebocher in der Pfarre und pflegt die Städtefreundschaft der Gemeinde zur kroatischen Stadt Ilok, etwa 250 Kilometer von Sisak entfernt. „Als ich die ersten Bilder vom Erdbeben gesehen habe, war mir klar, die Leute dort brauchen ein Dach über dem Kopf“, sagt der 77jährige. Als Ingenieur war er sein Berufsleben lang für die Andritz AG mit der Abwicklung von Auslandsaufträgen beschäftigt und wusste, wo anzupacken war.

Huber wandte sich an den Transportunternehmer Franz Walch und sein Container-Lager in Lieboch. Weil zum Seelsorgeraum sieben Gemeinden zählen, sprach er Liebochs Bgm. Stefan Helmreich an, der mit einem Anruf bei seinen Bürgermeisterkollegen die Nachbargemeinden mobilisierte. „Die Sternsinger haben die Flugblätter ausgetragen, mit denen wir die Bevölkerung auf die Aktion aufmerksam machten“, sagt der Initiator. „Wir haben das Erdbeben in Dobl-Zwaring gespürt, da weiß man, wie schlecht es den Leuten dort gehen muss“, zeigt sich Bgm. Waltraud Walch solidarisch. „Für uns war es keine Frage, dass wir da mittun, wer schnell hilft, hilft wirksam“, ergänzt Werndorfs Bgm. Willi Rohrer.

Im Beisein der Bürgermeister aus dem Seelsorgeraum Kaiserwald (Barbara Walch, Josef Niggas, Hubert Holzapfel, Matthias Pokorn, Stefan Helmreich, Willi Rohrer und Waltraud Walch) erfolgte der Start von zehn Containern, von denen jeder den Hausnamen einer Gemeinde trägt. Sie sind beheizbar und bieten mit 15 Quadratmeter Fläche einen warmen Schlafplatz für drei bis vier Personen. Vorfinanziert wurden die Container von Franz Walch. „Da darf man nicht lang‘ zuwarten, da muss man rasch helfen“, sagt der Unternehmer. Auf dem Spendenkonto der Pfarre gingen in 36 Stunden nach dem Aufruf bereits 17.600 Euro ein, „ich bin zuversichtlich, dass wir mit Hilfe der Pfarrbevölkerung auch den Rest auf 40.000 Euro schaffen“, sagt Huber. Die Container, die bei der Abfahrt von Lieboch von Pfarrer Claudiu Budãu und Diakon Wolfgang Garber gesegnet wurden, sind an der kroatischen Grenze mit Polizeibegleitung ins Erdbebengebiet gebracht und dort in Absprache mit der kroatischen Regierung an Familien der zerstörten Häuser übergeben worden.

Spendenkonto: Pfarre Lieboch

IBAN: AT63 3821 0000 0000 1073

Betreff: Erdbeben Kroatien