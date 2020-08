Da braucht es keinen gruseligen Monsterfilm um Mitternacht mehr. Ein Blick auf die Terassentür reicht. Auch dort gibt es Aliens zu entdecken.

Allerdings sollte man den Schnegeln im Garten auch ein Chance geben. Über Schnegel ist vielen zu wenig bekannt, dass sie die Nützlinge unter den Schnecken sind. Tigerschnegel fressen die Nacktschnecken, die vielen im Garten eine Plage sind.

Als meine Frau Brigitte um Mitternacht auf der Scheibe unsere Terassentür zwei Schnecken entdeckt, wobei die eine die andere verfolgt und dann ins hintere Ende beißt, dachten wir noch, dass wir Zeuge werden, wie ein Schnegel eine Schnecke frisst. Bis dahin hatten wir nur die Unterseiten gesehen. Ein seitlicher Blick zeigt gleich, dass es beide Schnegel sind, den sie haben beiden den charakterischen Kamm am hinteren Ende.

Und da bilden sie schon einen Kreis und kleben besonders viel Schleim an die Scheibe um anschließend sich eng umschlungen daran abzuseilen. Dabei drehen sie sich umeinander und die beiden Schleimfäden werden miteinander verdreht. Der so entstandene Faden hält nun das Gewicht beider Schnegel, die zusammen eine doppelte Spirale bilden. Sie verändert dabei enorm ihre Gestalt, verschmelzen ineinander, die ursprünglichen Körper sind kaum mehr zu erkennen.

War das bisher Beobachtete schon sehr fremd und fast unglaublich, dass so etwas Lebewesen in unserem Garten machen und erinnerte das Ganze eher an einen "Alien"-Film, zusammen mit doch ein wenig Ekel bei so viel Schleim und "schlatzigen" Schnegel-Körpern, die sich exterm verändern, haben beide Schnegel noch ihre weißen, glibbrigen Penes, die halb solange als ihr Körper sind nach unten rausgestreckt und diese haben sich mit weiteren Verdrehbewegungen wie eigenständige Lebenwesen gesucht und ebenso spiralig verwunden, sind miteinander verschmolzen.

Nach ein paar Minuten hat sich das Ganze wieder aufgelöst und es sind wieder zwei eigenständige Schnegel daraus geworden.

Zurück bleibt auf der Scheibe der Schleimfaden, der daran erinnert, dass wir dieses skurrile Ereignis tatsächlich beobachtet haben.