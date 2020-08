Auf der Bienenwiese im Gemeindepark Gratkorn sind manche Pflanzen in der Kräuterschnecke und im Gartenblumenbereich heuer besonders stark gewachsen. Auch das Sandarium wurde von Gräsern überwuchert.

Brigitte Rühl-Preitler und Hans Preitler hatten die Idee eine Pflege mit einer Kräuterführung und Kräuterernte zu verbinden. Dazu wurden die Grünen Gratkorn und Anrainern eingeladen.

Brigitte Rühl-Preitler übernahm als Kräuterfachfrau die Pflege der Kräuterschnecke und des Gartenblumenbeets. Vor allem Salbei konnte in großen Mengen geerntet werden und dabei kamen auch die anderen Kräuter wieder zum Vorschein. Aus dem Sandarium wurden die Pflanzen mitsamt ihren Wurzeln entfernt, damit die Maßnahme dauerhaft ist und die Wildbienen dann wieder für Jahre dort Nistplätze haben. In einer Pause wurde gleich verwendet was geerntet wurde. Brigitte Rühl-Preitler hatte Butter aufgeschlagen und die Kräuter wurden damit vermischt. Andere Kräuter dienten der Erfrischung in Wasser. Martha Stangl hatte zum Kosten eigene Kräutersäfte mitgebracht. Die fleißigen Teilnehmer_innen arbeiteten so rasch, dass noch Zeit blieb die verwachsene Abbruchkante frei zu legen und am Hügel dahinter die Pflanzen zu kürzen. Zum Schluss wurde noch der Bereich um den Weidendom gepflegt.