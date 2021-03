Wenn sich bis zum Sommer nichts ändert, will Raaba-Grambach selbst eine Volksschule errichten.



Diese Information, die uns exklusiv erreichte, kann man durchaus als Paukenschlag beschreiben: An die 40 Versetzungsansuchen sind an der Volksschule Raaba in den letzten zehn Jahren zusammengekommen, kürzlich gab es insgesamt fünf davon (die WOCHE hat berichtet).

Ruf mehr als gefährdet

Die Gemeindeführung sieht sich, ob der zunehmenden Beunruhigung und dem damit einhergehenden Qualitätsverlust der Schule, zum Handeln gezwungen. Auch weil die Kommune selbst als Schulerhalter keinen Einfluss auf Personalangelegenheiten hat und weil es "um den Ruf als Schulstandort und vor allem um die Kinder geht", betont Bürgermeister Karl Mayrhold. Dem Ortschef liegt eben genau dieses Kindeswohl am Herzen. "Ich möchte, dass sich jedes Kind in der Volksschule Raaba wohl und gut aufgehoben fühlt." Darüber hinaus sei es ihm wichtig, dass alle, die in der Volksschule oder der Ganztagesschule tätig sind, eine gesunde und von gegenseitigem Respekt geprägte Arbeitsumgebung vorfinden. Laut den Informationen der WOCHE laufen deshalb jetzt bereits Prüfungen für den Bau einer Privatschule, um selbst das Heft der Entscheidungen in die Hand zu nehmen. "Weil wir selber handeln wollen, bleibt uns nichts anderes übrig", sagt Mayrhold.

Lösung in Sicht

Weil ohnehin mehr Platz gebraucht wird, müsste sowieso gebaut werden. Dieser gänzlich neue Weg geschieht auch deshalb, weil der Gemeinde sonst lediglich die Intervention über die Bildungsdirektion bliebe. Bis dato gab es bezüglich der Schulführung jedoch noch keine Änderung. Sollte das bis zum Sommer so bleiben, wird wohl eine neue Schule, nach dem Vorbild der Hügellandschule in Vasoldsberg, errichtet werden. "Nachdem ich dazu bereit bin, alles mir Mögliche für eine Besserung der Situation zu unternehmen, prüfen wir derzeit die allfällige Gründung einer Privatschule", so der Bürgermeister abschließend. Dem Vernehmen nach soll es aber vorher ein Einlenken der Bildungsdirektion geben und zu einer Lösung, mit der alle Beteiligten zufrieden wären, kommen.