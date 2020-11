Schweine fühlen sich auf Stroh sauwohl

In der Vorwoche beschloss die Regierung, ab 2022 Schweineställe mit Vollspaltenboden nicht mehr zu fördern. Stattdessen werden 120 Millionen Euro jährlich für die Umstellung auf tierfreundliche Ställe zur Verfügung gestellt, ließ Agrarministerin Elisabeth Köstinger wissen.

Dass sich Schweine auf Stroh wohl fühlen, das wissen Ulrike und Vinzenz Stern aus Hitzendorf schon lange. Das Ehepaar betreibt in Rohrbach-Steinberg die Buschenschank Ponigl und hält von Spaltböden nichts. Auf ihrem Hof leben hundert Strohschweine, die man auch im Freien bei ihrer artgerechten Haltung beobachten kann. Diese Ferkel haben einen Strohlauslauf, erhalten Futter, das am Acker hinter dem Haus wächst und selbst am Lebensende wird den Schweinen durch einen hauseigenen Schlachtraum ein stressiger Transport erspart.

„Das Schlachten macht mein Mann. Die Oma und ich sind für die Haussulz, Leberpastete, und das Verhackert zuständig“, sagt Ulrike Stern, auch das Brot wird selbst gebacken. Die Pandemie macht der Buschenschank zu schaffen, die seit Dienstag wie alle Gastrobetriebe für Kunden geschlossen ist. Mit Jausenplatten und Wein zum Abholen an den Wochenenden will der Familienbetrieb den Lockdown überdauern.

Schweine lieben getrennte Schlaf- und Futterbereiche, einen Auslauf und freuen sich bei Hitze über einen kühlenden Sprühregen. So eine Schweinedusche hat Stefan Kurzmann für sein Borstenvieh installiert. Auf seinem Hof in Fernitz-Mellach hält der Bauer mit seiner Gattin Anita 150 Schweine. „Wer zu uns auf den Hof kommt, sieht, dass es den Schweinen auf Stroh gut geht“, sagt Kurzmann, der gerne auch für Schulklassen die Stalltür öffnet. Seine Tiere sind nicht auf engstem Raum eingepfercht, können von sich aus ins Freie und haben einen getrennten Schlafplatz mit Fußbodenheizung. „Bei uns gibt es nur im Kotbereich einen Spaltboden“, sagt Kurzmann. Das erleichtert die Arbeit der Reinigung der Schweine-Toilette.

Wer Tiere hält, hat einen 7-Tage-Job. Zweimal in der Woche werden die Würste gemacht, dann heißt es für den Bauer um 04:00 Uhr raus aus den Federn, „sonst beginnt mein Tagwerk um 6:00 Uhr“, sagt Kurzmann. Frischfleisch und Selchwaren sowie Leberknödel und Lungenstrudel, eine Spezialität von Gattin Anita, werden ab Hof und auf den Bauernmärkten in Fernitz und Kalsdorf verkauft.

Die Pandemie zeigt, auf unsere Bauern ist Verlass. Corona führt vielfach auch bei Konsumenten zu einem Umdenken. Verstärkt greifen Kunden zu regionalen Lebensmitteln. Dass artgerechte Haltung und Tierwohl mit dem Preis von importiertem Billigfleisch nicht immer mithalten kann, liegt auf der Hand. „Wenn man gute Qualität vergleicht, dann ist nicht so viel Unterschied zwischen dem Preis am Bauernmarkt und im Supermarkt“, sagt Kurzmann. „Bei Lockangeboten aber sollte darüber nachgedacht werden, unter welchen Bedingungen die Lebensmittel produziert wurden“, ergänzt der Landwirt. Gelebtes Tierwohl darf auch seinen Preis haben.