Das neue Haus der Musik in Seiersberg-Pirka ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Projekt in Eigenregie geworden. Michael Resch, der Kapellmeister-Stellvertreter des Musikvereins (MV) Seiersberg-Pirka, hat den gesamten Neubau im Rahmen seines Architektur-Studiums und seiner Master-Arbeit geplant. Umgesetzt hat den 500-Quadratmeter-Bau das Architekturbüro Deutschmann.

"Seit Februar proben wir bereits darin, und es ist schon ganz was anderes. Die Akustik ist super", sagt MV-Obmann Martin Jagerhofer. Elf neue Unterrichtsräume bieten entsprechend Platz für die Musikschule, in der aktuell 220 Schüler ausgebildet werden. Rund drei Millionen Euro wurden für den in Holzriegelbauweise errichteten Neubau, der komplett barrierefrei ist, von Gemeinde und Land investiert. "Es hat schon eine besondere Qualität für die Schüler, weil hier am Bildungscampus in Seiersberg-Pirka alles zentral ist", heißt es von der Gemeinde. Zudem hält auch der Bus direkt vor der Tür. Gemeinsam mit Bürgermeister Werner Baumann wurde vom Musikverein in einem Jahr alles so geplant, dass sich alle Musiker wohlfühlen. Ganz nach dem Motto "Vielfalt statt Einklang". Nach knapp einem Jahr Bauzeit wird das Haus der Musik am 14. März um 14 Uhr offiziell eröffnet.