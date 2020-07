Reinhard Zotter aus Premstätten feiert sein Jubiläum als Statist und ist in der Branche kein Unbekannter mehr.

Man kennt ihn nicht nur wegen seiner Riesenflohmärkte, die er bis 2018 in Premstätten veranstaltet hat. Mittlerweile hat sich Reinhard Zotter auch in der Filmbranche einen Namen gemacht, als Komparse.

Man kennt sich beim Film

Der 72-Jährige feiert heuer ein Jubiläum. Seit 2010 ist er als Statist beim Film und hat in diesen zehn Jahren unzählige Rollen verkörpert. Neben Werbedrehs sind es vor allem Spielfilme und Serien, in denen der Premstättner zu sehen ist. Angefangen von Soko Kitzbühel über Bergdoktor, die Vorstadtweiber oder die Bergretter, Zotter ist bei den Schauspielern kein Unbekannter mehr. "Das Schöne ist, dass man sie persönlich kennenlernt und die Schauspieler einen schon kennen", freut sich Zotter über das Jubiläum. Begonnen hat alles in Ehrenhausen, wo ein Film mit Fritz Karl gedreht wurde. "Es wurde öffentlich gesucht und ich habe mich beworben." Der Kreis zum Jubiläum schließt sich, denn just vergangene Woche wurde die Grazer Stadtkomödie "Die Freundin meines Vaters" wieder mit Fritz Karl und vielen anderen bekannten Schauspielern, wie etwa Johannes Silberschneider, abgedreht. Mit dabei war natürlich auch Zotter. Der umtriebige Pensionist ist im Schnitt bei acht bis zehn Produktionen im Jahr dabei, manchmal auch bis halb drei Uhr in der Nacht. "Man lernt immer wieder tolle Leute kennen." Und das zehnjährige Jubiläum soll nur eine Zwischenbilanz sein. "So lange es gesundheitlich geht und mein Typ gefragt wird. Wenn die Agenturen mich vermitteln, werde ich das weitermachen", freut sich der Komparse aus Leidenschaft auf viele weitere Aufträge.