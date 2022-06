Das Sommerkonzert der Singgemeinschaft Feldkirchen am 25. Juni steht unter dem Motto „zeig mir den Platz an der Sonne“. Ab 19.00 präsentiert der Chor im Turnsaal der VS Feldkirchen die bunte Palette seines Repertoires. Für das Programm haben Obmann Brunno Petzl und Chorleiter Heinrich Adam schöne Melodien vom Begegnungsjodler über Drafi Deutschers Hit „Marmor, Stein und Eisen bricht“ bis zu Mozarts Kleiner Nachtmusik ausgewählt. Mit dabei sind Margrets Musi, die Schnodabixn und David Smesny am Klavier