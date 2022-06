Der Singkreis Zwaring-Pöls stellte sich bei seinen Konzerten in Wundschuh und Kalsdorf in den Dienst der Ukrainehilfe. Verstärkung erhielten die Sänger vom Schulchor, der MaMuTh-Gruppe der MS Kalsdorf und dem Terzett Chordovoice. „Wir waren über die große Anzahl der Besucher und die tolle Stimmung begeistert und revanchierten uns beim Publikum mit Gospels & more“, sagte Singkreis-Obfrau Anna Dam. Die Spenden von 4.500 Euro wurden an die Regionalkoordinatorin der Caritas Steiermark Sabine Spari übergeben. „Mit dem Geld werden Vertriebene unterstützt. So stellt die Caritas Notquartiere, längerfristige Unterkünfte und Lebensmittel für geflüchtete Ukrainer bereit“, erklärte Spari.