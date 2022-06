Ihre Freude, nach langer Pause wieder vor Publikum singen zu dürfen, brachte die Singgemeinschaft Feldkirchen mit der Eurovisionsmelodie zum Ausdruck. Die Fanfare „Wir feiern ein Fest der Freude“ stand am Beginn eines Konzertes, das die große Bandbreite des gemischten Chors unter der Leitung von Heinrich Adam zum Klingen brachte. Vom Volkslied bis zu Klassikern der Schlagermusik standen gern gehörte Melodien am Programm. Mit Margrets Musi, den Schnodabixn und David Smesny am Klavier zeigte die Singgemeinschaft musikalisch dem Publikum den von Udo Jürgens zitierten Platz an der Sonne. Der Chor wurde 1951 als Männerchor gegründet, wandelte sich zum MGV mit Frauen und erhielt 2004 seinen jetzigen Namen, ließ Obmann Brunno Petzl wissen.