Was tun über die Weihnachtsferien? Tourismusregion OberGraz bietet viele Möglichkeiten – auch für Sportler.

Ob Eis, Schnee, Kälte oder Sonnenschein – der Winter ist keine Ausrede, um nicht draußen aktiv zu sein. Wie gut, dass es viele unterschiedliche Möglichkeiten in der Tourismusregion OberGraz gibt, um entweder durchzuatmen und zu genießen oder um die bereits angefutterten Weihnachtskilos wieder loszuwerden.

Aussicht genießen



Aussicht genießen, Körper in Schwung bringen: Sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen, locken einige, wenig anspruchsvolle Touren zum Beispiel von Straßengel hinauf zur Bilderbuche und dem Generalinenkogel. Für die Wanderer besteht die Chance, sogleich die große Straßengler-Runde weiterzugehen, um zum Ausgangspunkt zurückzugelangen. "Es gibt so viele einzigartige Wandertouren in OberGraz, die die Landschaft während der kälteren Monate in ein ganz anderes, zauberhaftes Bild verwandeln. Es lohnt sich, sich warm anzuziehen und die Region so zu entdecken. Um erhöhte Vorsicht bei Rutschgefahr wird allerdings gebeten", sagt Meike Brucher, Tourismusmanagerin OberGraz. Übrigens: Punkte für die Wandernadel können zu jeder Jahreszeit gesammelt werden. Eine Wanderung über das Stift Rein, Gasthaus Schusterbauer, Enzenbach und den Gsollerkogel wäre eine gute Möglichkeit, um auf einer Tour gleich bei mehreren Punkten einzuchecken.

Tempo zulegen



Wer etwas mehr Tempo braucht, für den ist Laufen genau das Richtige. In und um Deutschfeistritz befinden sich, abgesehen von den Wanderwegen, auch Laufstrecken. Hier sorgt der Laufsport dafür, Alltagsstress loszuwerden. Verschiedene Strecken in drei Schwierigkeitsstufen – Anfänger, Ambitionierte oder Profis – sorgen für den Fitnesskick. Hier sollte allerdings auf die vorherrschenden Witterungsverhältnisse geachtet werden. Los geht es beim Wasserrad am Marktplatz von Deutschfeistritz, bei der Bahn-Haltestelle S11.

Pfeilen folgen



Wer es eher gemütlich angehen möchte, nimmt die Walkingstöcke in die Hand. Ausgangspunkt einer der beliebtesten Nordic-Walking-Strecken ist die Haltestelle S11 in Übelbach, von wo der Weg durchgehend mit grauen beziehungsweise silbernen Pfeilen markiert ist, um nicht die Orientierung zu verlieren. Am besten wäre es, das Walken gleich mit dem Jahreswechsel zu verbinden, denn statt des üblichen Bauernsilvesters gibt es heuer erstmals eine Silvesterparty beim Markt-Café. Mehr Infos zu Outdoor-Aktivitäten gibt's auf www.obergraz.at.