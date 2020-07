St. Radegunder feiert 100. Geburtstag

Am 20. Juli feierte Josef Schneider aus St. Radegund ein besonderes Jubiläum: seinen 100. Geburtstag. Schneider, der im mährischen Neu Serowitz geboren wurde, musste nach dem Zweiten Weltkrieg seine Heimat verlassen und fand bei der „Stubenbergschen Forstverwaltung“ in Gutenberg als Förster eine Beschäftigung, die er bis zu seiner Pensionierung mit hoher fachlicher Kompetenz und viel Freude ausübte.

Mit seiner Gattin Erna gründete er 1949 am Schöckl in St. Radegund eine Familie. Neben seinem Beruf als Förster war Schneider bis ins hohe Alter auch ein passionierter Jäger. So gratulierten neben dem Sportverein und dem ÖKB St. Radegund, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Bürgermeister Hannes Kogler auch der örtliche Jagdschutzverein und der Jagdschutzverein Zweigsstelle Weiz.