Statteggs Wiesen für Preis nominiert

Sandra Krautwaschl ist für den "Wiesenpreis" im Bezirk unterwegs.



"Gesunde Wiesen sind Grundvoraussetzung für Lebensqualität und Versorgungssicherheit", sagt die Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl über die neue Initiative für Magerwiesen-Schutz. Passende Grünflächen dazu sucht sie in Graz-Umgebung, genauer gesagt in Stattegg.

Denn Artenvielfalt spielt eine entscheidende Rolle für das heimische Ökosystem. Aus diesem Grund haben die Grünen den "Wiesenpreis" ins Leben gerufen, um jene Wiesen, in denen sich am meisten tummelt, zu prämieren. Im Herbst wird eine Expertenjury rund um Naturschutzbundpräsident Johannes Gepp die Sieger-Wiese küren. Gemeinsam mit Botanikern war Krautwaschl deshalb in Stattegg unterwegs und hat die hier eingereichten Wiesen persönlich begutachtet.

Forderung nach Schutz



Krautwaschl präsentiert zeitgleich eine neue Landtagsinitiative: Da der Flächenanteil an feuchten und trockenen Magerwiesen zurückgeht, werden diese in einigen Bundesländern unter Schutz gestellt. In der Steiermark erfolgt dieser Schutz allerdings auf freiwilliger Basis. "Das bedeutet aber faktisch, dass diese Hot-Spots der Biodiversität, solange sie nicht innerhalb eines ausgewiesenen Schutzgebietes liegen, ökologisch massiv beeinträchtigt werden dürfen." Deshalb soll die Landesregierung aufgefordert werden, rechtliche Grundlagen zum Schutz zu erarbeiten.