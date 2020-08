Tigerschnegel fressen andere Nacktschnecken und deren Gelege und sind daher ganz wichtige Nützlinge im Garten insbesondere um die Anzahl der roten Nacktschnecken ein zudämmen. Man kann die nützlichen Schnegel von anderen Nacktschnecken leicht unterscheiden, da sie gegen das hinter Ende hin in der Mitte einen Kamm haben. Leider macht Schneckengift hier keine Unterschied und man wird Tigerschnegel im eigenen Garten wohl nur haben, wenn man darauf verzichtet.

Die Tigerschnegel sind fast ausschließlich in der Nacht aktiv und verstecken sich untertags.

Daher braucht jeder Naturgarten auch diese Plätze, wo sich diese tagsüber verstecken können. Wenn man ein solches Versteck findet, ist dort meist nur ein, höchstens zwei Exemplare dort.

Um so größer die Überraschung gleich 7 Tigerschnegel auf einmal auf einem alten Kirschbaum zu entdecken. Dort haben sie die Vertiefung genutzt, die durch das Abschneiden eines dicken Astes entstanden war. Diese Exemplare sind auch noch relativ jung und noch nicht ausgewachsen und daher noch relativ blass und nicht so schön gezeichnet wie die bis 20 cm langen erwachsenen Tiere.