Heute Vormittag (11. Jänner) kam es im Bereich des Süd- und Nordportals des Gleinalmtunnels zu zwei schweren Verkehrsunfällen, die allerdings keinen Zusammenhang haben. Insgesamt wurden zwei Personen schwer verletzt, eine Person ist tödlich verunglückt.

GRAZ-UMGEBUNG/LEOBEN. Um halb neun Uhr war ein 36-Jähriger aus Ungarn, wohnhaft in Graz-Umgebung, mit einem Klein-Lkw von Graz in Richtung Linz unterwegs, als er kurz vor dem Südportal des Gleinalmtunnels aus bislang noch ungeklärter Ursache auf ein vor ihm fahrendes Sattelkraftfahrzeug stieß. Dabei schlitterte der Ungar durch den Aufprall gegen die Mittelbetonleitwand, der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Einsatzkräfte mussten den schwerverletzten Mann aus dem Fahrzeug befreien, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht und stationär aufgenommen. Der Fahrer des Sattelkraftfahrzeugs, ein 38-Jähriger Serbe, der in Slowenien zu Hause ist, blieb unverletzt.

Durch Aufprall verletzt



Nur kurze Zeit später, um 9.45 Uhr, ereignete sich ein weiterer Unfall: Ein 33-jähriger Oberösterreicher war unterwegs von Linz in Richtung Graz, als er vor dem Nordportal des Gleinalmtunnels auf das Stauende einer Tunnelsperre stieß. Er fuhr dabei ungebremst auf einen vor ihm stehenden Lkw. Sowohl er als auch sein 61-jähriger Beifahrer erlitten durch den Aufprall schwere Verletzungen. Der Autobahnpolizei gelang es, beide Personen aus dem Fahrzeug zu befreien. Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden umgehend eingeleitet, vorerst mussten aber die Türen des Unfallwagens aufgebrochen werden.

Der 33-jährige Lenker wurde mit der Rettung in das LKH Kalwang gebracht, dort aufgenommen und operiert. Der Rettungshubschrauber (C17) transportierte den 61-Jährigen in das UKH Graz. Er erlag im Krankenhaus allerdings seinen schweren Verletzungen.

Bereits um 8.30 Uhr ereignete sich beim Gleinalmtunnel ein Unfall.

Bei beiden Unfällen standen die Feuerwehren (Übelbach, Deutschfeistritz, St. Stefan/Leoben, St. Michael i.O.) mit insgesamt 38 Kräften im Einsatz.

Die Autobahn war für den gesamten Zeitraum zwischen 08.30 Uhr bis 13.15 Uhr gesperrt bzw. erschwert passierbar.

Für den gesamten Fahrzeugverkehr wurde eine Umleitung über Bruck/Mur bzw. S6/S35 eingerichtet.

