Auch die Steirerkanonen waren in dieser langen Coronapause nicht ganz untätig.

Den Titel "Marie", den vielleicht dem ein oder anderen nicht ganz unbekannt ist, gaben die drei sympathischen Jungs ihren ganz persönlichen steirischen Charme.

Und dem nicht genug!

Bei prachtvollen Wetter und atemberaubende Aussicht beim Buschenschank "Scheiklhof", wurde auch gleich das passende Video gedreht.

Das Video ist auf Youtube, Homepage der Steirerkanonen und deren Facebook Seite zu finden.

Mit voller Energie und neuer Kraft geht es kommendes Wochenende mit den Steirerkanonen zu ihren 1.Fan-Wandertag!

Begleitet werden die Jungs und Fans von Musikkollegen wie "Inferno", "André Jan" und "Patrick Maierhofer".

Um Erinnerungen an diesen Tag festzuhalten, wird Top Moderator "Daniel Düsenflitz" mit seinem Kamerateam "Düsi on Tour" den 1. Steirerkanonen Fan-Wandertag am 18.Juli begleiten!