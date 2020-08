Volkshilfe GU: Unterstützung zum Schulstart

Volkshilfe Steiermark und Energie Steiermark: Hilfe für armutsbetroffene Kinder beim Start ins neue Schuljahr.

303.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre sind österreichweit armutsgefährdet. Gerade zu Schulbeginn, wenn alle Schulunterlagen und -utensilien eingekauft werden müssen, trifft es Familien mit weniger Einkommen besonders hart. Nicht wenige Familie geraten in finanzielle Schwierigkeiten. Rund 500 Euro pro Kind kostet, so die Volkshilfe Steiermark, der Start in den Unterricht.

Unterstützung in Gratwein



„Vielen Eltern raubt der Schulstart ihrer Kinder den Schlaf. Denn auch armutsbetroffene Eltern wollen ihren Kindern eine Freude machen und für einen guten Schulstart sorgen. Aber das ist finanziell eine große Belastung, vor allem für Alleinerziehende oder in Mehrkindfamilien“, weiß die Präsidentin der Volkshilfe Steiermark Barbara Gross. Aus diesem Grund startet die Volkshilfe gemeinsam mit der Energie Steiermark ein Unterstützungspaket: Für 756 steirische Kinder stehen Libro-Gutscheine im Wert von insgesamt 22.680 Euro zur Verfügung, die in den Bezirksvereinen ausgestellt werden können. So auch in Gratwein im Bürgerbeteiligungsbüro.

Seit dem 20. August ist es möglich, ein Antragsformular hier online auszufüllen.

Die Volkshilfe sammelt auch Spenden für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche. Alle Informationen zum Bezirksverein GU in Gratwein gibt es hier nachzulesen.