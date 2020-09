Der bedeutendste Wallfahrtsort Niederösterreichs und zweit größter Österreichs , liegt hoch über dem Donautal ist der ideale Ausgangspunkt für unvergessliche Urlaubserlebnisse.

Maria Taferl , im Nibelungengau und nahe der Wachau gelegen -

Der Ort Maria Taferl liegt am Nordufer der Donau. Hier thront die Wallfahrtsbasilika Maria Taferl, Niederösterreichs Landesheiligtum der schmerzhaften Mutter Gottes.

Von dem malerisch auf einer Anhöhe 230 m über der Donau gelegenen Marienheiligtum bietet sich eine grandiose Fernsicht über das Donautal .

Von Maria Taferl aus kann man herrlich den Ötscher sehn, und ist ca. 17 km von Melk

entfernt.

Die Grundsteinlegung zur Wallfahrtskirche Maria Taferl, in die der Eichenbaum mit dem Gnadenbild – dies ist auch der Ursprung des Namens „Maria Taferl“, einbezogen wurde, erfolgte am 25. April 1660. Der Bau entstand nach dem Entwurf eines unbekannten Baumeisters, zunächst unter der Leitung des niederösterreichischen Hof- und Landschaftsbaumeisters Georg Gerstenbrand. Ab 1671 führte der vorwiegend in Böhmen tätige Italiener Carlo Lurago den Bau fort. Mit der Fertigstellung des Baus beauftragte man 1707 Jakob Prandtaue.

Zur Ergänzung :

Der grösste Wallfahrtsort Österreichs ist Mariazell und liegt in der Steiermark.