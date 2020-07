Wasserversorgung ausgezeichnet

Verbände Grazerfeld Südost und Umland Graz erhielten Wasserland-Preis.

Vergangene Woche überreichte der zuständige Landesrat Hans Seitinger im Schloss St. Martin die Wasserland-Steiermark-Preise in sieben Kategorien. Die Wasserverbände Grazerfeld Südost und Umland Graz gewannen mit dem Projekt „Sichere Trinkwasserversorgung am Puls der Zeit“ den Preis in der Kategorie Wasserversorgung.

Versorgung am Puls der Zeit

Die Wasserverbände Grazerfeld Südost und Umland Graz sind gemeinsam für die Wasserversorgung in Graz-Umgebung Süd, einer pulsierenden und wachsenden Region, verantwortlich. Sie sehen sich „am Puls der Zeit“ und wirken damit in die Zukunft. Hinter der gesicherten Wasserversorgung zu leistbaren Gebühren werden die weitreichenden Anlagen zukunftsfähig errichtet, instand gehalten und betrieben. Neben der ständigen Erhaltung der vorhandenen Infrastruktur in Funktion und Wert forcieren die Verbände den Einsatz erneuerbarer Energie bei den Anlagen, aber auch bei den Betriebsfahrzeugen. Das eingereichte Projekt ist nicht nur ein aktueller Leistungsbericht der Verbände, sondern zugleich ein Auftrag für die Zukunft und Beispiel für andere. „Die Wasserverbände und Genossenschaften sowie die zuständige Abteilung des Landes arbeiten mit ihren hervorragenden Mitarbeitern perfekt zusammen, sodass sich die Steirer auf eine funktionierende Wasserversorgung verlassen können“, sagte Seitinger im Rahmen der kleinen Feier.