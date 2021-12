Grünen, FPÖ und Bürgerliste Gratkorn haben geschlossen die letzte Gemeinderatsitzung verlassen, damit war eine Diskussion um die Darlehensaufnahme für den Bau der neuen Volksschule passe. Der Grund: Die Opposition forderte eine Entschuldigung vom Bürgermeister. Wir haben nachgefragt, was genau passiert ist.

Der Bau einer modernen Bildungsstätte für die Volksschulkinder in Gratkorn wurde schon heiß diskutiert, da war von einem Spatenstich noch nicht einmal die Rede. Die einen wünschten sich die Nachnutzung der alten Gebäude, die anderen sahen darin ein Projekt, das zu wenig Entfaltungsraum für die Kinder bot. Einig waren sich alle Seiten der Opposition aber vor allem darin, dass der Bau zu teuer werden könnte.

Schuldenstand für Schule wächst



Das liebe Geld ist auch der Grund, warum der Haussegen im Gemeinderat aktuell schiefer denn je ist. Mittels Dringlichkeitsantrag stellte Bürgermeister Helmut Weber in der Sitzung am 24. November das Finanzierungsthema auf die Tagesordnung – eine Darlehensaufnahme von über neun Millionen Euro müssten her, um den Bau weiterhin finanzieren zu können. Dem kommt hinzu, dass die Opposition von dazu nötigen Unterlagen nichts gewusst habe, weshalb man sich auch nicht darauf vorbereiten hätte können, teilt der Grüne Gemeinderat Martin Holzer mit:

"Zur Einordnung: Das Gesamtbudget derGemeinde Gratkorn hat ein Volumen von rund 24 Millionen Euro, der Schuldenstand wird sich gemäß nun vorliegendem Budgetentwurf wieder von 23 auf 32 Millionen erhöhen. Aus der Vorgehensweise von Herrn Weber spricht eine massive Missachtung des Gemeinderats als zuständigem Gremium, die eines Bürgermeisters nicht würdig ist und die wir für schlicht nicht akzeptabel halten."

Stellt die Kosten infrage: Martin Holzer

Foto: Martin Holzer

hochgeladen von Nina Schemmerl

Entschuldigung gefordert



"Es geht nicht mehr um den Neubau der Schule. Das ist in Ordnung. Es geht uns um die Vorgehensweise, wie hier mit den Gemeinderäten umgegangen wird." Genau deshalb forderte die Opposition bei der letzten Gemeinderatsitzung eine Entschuldigung von Weber, die sie, so Holzer weiter, aber nicht bekommen haben, weshalb die Mitglieder der Grünen, der FPÖ und der Bürgerliste den Saal geschlossen verlassen haben. Diese musste schließlich abgebrochen werden, weil die Beschlussfähigkeit für eine Abstimmung für den genannten Darlehensantrag nicht mehr gegeben war.

"Wir fordern von Bürgermeister Weber, derartige Respektlosigkeiten zukünftig zu unterlassen, sowie eine öffentliche Entschuldigung für die oben beschrieben Vorgehensweise", so Holzer.

Man habe ja noch gehofft, dass nach dem Abgang die Sitzung wieder aufgenommen wird, dass das Gespräch gesucht wird. Dem war aber nicht so, wie Reinhold Herzog von der FPÖ mitteilt. "Wir alle tragen eine hohe Verantwortung unseren Bürgern gegenüber. Vor allem, wenn es um Projekte mit einer so hohen Summe geht. Also sollten wir auch alle gemeinsam daran arbeiten. Wir haben uns dazu entschlossen, die Sitzung zu verlassen, weil man mit Mandataren so nicht umgehen kann. Man kann nicht auf Tag X warten und dann über etwas entscheiden, wenn Unterlagen fehlen und niemand Bescheid wusste", so der Ortsparteiobmann der Blauen.

Die Uhr tickt nun ...



Nachdem die Sitzung gänzlich abgebrochen wurde, müsste sie eigentlich nachgeholt werden. Diese muss wiederum binnen einer Woche abgehalten werden – völlig unabhängig davon, wie viele Gemeinderäte dann daran teilnehmen (können). Wichtig ist allerdings, dass sie exakt 24 Stunden nach Beendigung beziehungsweise nach Abbruch der Sitzung neu einberufen wird.

Wie aus dem Gemeinderat gegenüber den RegionalMedien zu hören ist, wird zur Stunde gerade daran gearbeitet, dass bis spätestens 19 Uhr alle Gemeinderäte Bescheid wissen.

Das könnte dich auch interessieren:



Gratkorn: Spatenstich für Volksschulbau