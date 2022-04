Der Verein Reiner Handwerk lässt altes und traditionell wichtiges Handwerk hochleben. Mit unterschiedlichen Kursen und Workshops können Teilnehmer:innen mehr erfahren. Aktuell stehen zwei Termine an.

GRATWEIN-STRASSENGEL. Der erfahrene Restaurator Peter Meder ist für die Rettung so einiger Baujuwelen bekannt. Zusammen mit einem Team hat er sich unter anderem der Villa Annenheim in Gratwein, dem Prälatenhaus sowie die Stiege am Straßenglerberg oder dem Kalvarienberg in Deutschfeistritz angenommen.

Zur weißen Wand



Nun bietet er als Teil des Reiner Handwerks einen Kalkputz-Kurs an, der unter dem Motto "Mit Kalk und Sand zur weißen Wand" steht. Denn: Kalk ist einer der umweltfreundlichsten und resistentesten Baustoffe in der Behandlung von Steinmauern. Daher wurden die meisten historischen Bauwerke in der Vergangenheit mit Kalk gemauert, verputzt und gestrichen.

Bei Kalkputz-Kurs in Rein wird der Kalk in der neu gebauten Kalkgrube gelöscht. Die Teilnehmer:innen erfahren, wie der Kalk gelöscht und weiterverarbeitet wird.

Der dreitägige Kurs findet am 29. und 30. April (jeweils von9 bis 16 Uhr) bis Sonntag, 1. Mai (9 bis 12 Uhr) statt.

Skizzen vom Stift



Mit Architekt Siegfried Peichler und Nina Popp steht am selben Wochenende "Urban Sketching in Rein" im Fokus. Urban Sketching heißt so viel wie Stadtskizzen: Alles, was du brauchst, ist ein Skizzenbuch, Stifte, wenn du willst, auch Aquarellfarben – und ein wenig Mut, anzufangen. "Beim Kurs in Rein wollen wir dir Mut machen, anzufangen. Zu schauen und festzuhalten, was du siehst", so Popp. Die Umgebung des Klosters in Rein bietet dir viele spannende Perspektiven und mit den Tipps wird der Einstieg ins Urban Sketching bestimmt einfach. Was du mitbringen solltest? Lust, dich auf deine eigene Wahrnehmung einzulassen.

Der Kurs findet am Samstag, 30. April, von 9 bis 17 Uhr statt.

Alle Infos, auch zu den Kosten gibt es unter www.reinerhandwerk.at

Materialien sind im Kursbeitrag inbegriffen.

