Das Tieber Freizeitzentrum Liegt zwischen Graz und Bruck an der Mur am Murradweg. Die 9 Ha Grösse Wasserfläche am Murradweg Glänzt mit Ausgezeichneten Wasserqualität welche 2 Mal Jährlich Überprüft Wird. Für die Sportlichen Gäste gibt es die Möglichkeit im Schatten der Bäume zu entspannen und die Natur zu Genießen, Natürlich Kann man auch Gemütlich Schwimmen ein Paradies für Kinder und Erwachsene die das Klare Wasser der Natur Genießen Möchten ein Kinderspielplatz ist vorhanden mit verschiedenen spiel Möglichkeit Für die Kids und Einesehr Grösse Liegewiese für die Eltern. Aus Hygienischen Gründen Dürfen Keine Hunde auf der Liegewiese sein, es ist Hundeverbot am Tiebersee. Parkplätzesind Leider nicht Ganz Ausreichend vorhanden. Besonders an Wochenende und Feiertagen zu 100 % Ausgelastet. Sehr Diszipliniert waren die Badegäste am Tiebersee in Röthelstein Am Wochenende es wurde der Abstand auch bei 34Grad im Schatten eingehalten Grund (Corona Wirus).So viel Autos und Badegäste wie diese Wochenende Kann sich der älteste Röthelstein nicht Erinnern. War es Anfang Juni noch sehr Ruhig so Merkte man in der Zweiten Hälfte des des Monats eine stetes ansteigen des Gästestroms.