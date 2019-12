Wohin die "Zukunft Frohnleiten" gehen könnte

Hauptplatzbelebung: Die Umfrage-Ergebnisse wurden präsentiert.



Im April trafen sich am Hauptplatz in Frohnleiten Vertreter unterschiedlicher Interessengruppen aus der Wirtschaft, um mit Bürgermeister Johannes Wagner und den Stadt- und Standortentwicklern Karl Schörghuber und Constanze Schaffner von "City Team" (die WOCHE hat berichtet) herauszufinden, wohin die Stadtgemeinde in Zukunft gehen will. Der allgemeine Ton: mehr Frequenz, mehr Unterstützung für Unternehmen und mehr Angebote für Einheimische und Besucher.

Märkte sind gefragt



Nun waren die Frohnleitner selbst gefragt und haben im Rahmen einer Umfrage zum Thema "Zukunft Frohnleiten – was fehlt Ihnen in der Innenstadt bzw. worauf soll sich die Innenstadt spezialisieren?" gezeigt, was ihnen wichtig ist. Der Trend hin zu einer lebenswerten Innenstadt mit pulsierender Kaufkraft zeigt sich sowohl beim Bürgermeister als auch bei den Stadtgemeindebewohnern. Knapp 50 Prozent würden sich sowohl mehr Marktflair (49,4 Prozent) als auch regionale Einkaufsmöglichkeiten wünschen. So entstand die Überlegung, den Markt am Samstag auf Freitag zu verlegen, um am Wochenende andere Märkte zu entwickeln – mehr Angebote, ein einheitliches Auftreten oder saisonale Schwerpunkte. Wichtig für die Frohnleitner, so die Umfrageergebnisse, wären ein Fleischer, ein zusätzlicher Bäcker oder auch ein Drogeriemarkt. Ein Trinkbrunnen sowie die Begrünung am Hauptplatz mit mobiler Bepflanzung zeigten, dass der Frohnleitner gerne verweilen möchte. Bei der jüngeren Generation (15- bis 34-Jährige) ist der Wunsch nach einem modern eingerichteten Bistro, einem Café oder auch WLAN ganz oben auf der Liste.