Am 06. März 2020 wurden engagierte Gemeindebürgerinnen- und Bürger mit einem Ehrenzeichen und einer in „Gold“ gerahmten Urkunde ausgezeichnet. Die Verleihung an die allseits bekannte „Woche-Redakteurin“, Edith Ertl, fand u.a. im Rahmen eines großen Festaktes im Veranstaltungszentrum Fernitz statt. Sie musste von der Seite der Redakteurin in die Rolle einer zu Ehrenden schlüpfen. Die hochschätzende Laudatio hielt Bürgermeister Karl Ziegler. Edith Ertl ist eine äußerst regsame Persönlichkeit. Sie hetzt von einer Veranstaltung zum nächsten Event, um immer mit Vorsprung zu anderen Medien, am Puls der Zeit zu sein. Ich freue mich wöchentlich über ihre Artikel: „Unsere Leut` und ihre Hobbys“, in welchem sie interessante Leute aus der Region vorstellt.

Liebe Edith, ich gratuliere dir im Namen aller steirischen Regionauten auf das aller Herzlichste!

Ferner natürlich auch Glückwunsch allen Geehrten und ein Dankeschön für die tolle Ausrichtung der Veranstaltung!

Regionaut Erich Timischl