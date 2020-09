FPÖ-Schultaschenaktion: Hohe Nachfrage

Freiheitliche übergaben Schultaschen an „Taferlklassler“. Die Nachfrage ist heuer höher als sonst.



Wie schon in den vergangenen Jahren übergaben die freiheitliche Funktionäre auch heuer Schultaschen an die Taferlklassler. Neben der eigentlichen Schultasche durften sich die Kinder vor ihrem Start in den Schulalltag aber auch über ein gefülltes Federpennal sowie ein Turnsackerl freuen. „Viele Eltern stellt der Schulstart vor besondere finanzielle Herausforderungen“, sagt FPÖ-Bezirksparteiobmann Stefan Hermann. Dass diese in Zeiten der Coronakrise zugenommen haben, zeigt die gestiegene Nachfrage. „Bereits in den letzten Jahren war die Aktion durchaus erfolgreich. Heuer können wir jedoch einen klaren Anstieg der Nachfrage feststellen. Bezirksweit haben wir circa ein Drittel mehr Schultaschen als in den Jahren zuvor verteilt“, so Hermann.