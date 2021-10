In Gratkorn gab es bei der Ortsgruppe der FPÖ einen Wechsel: Franz Schlögl übergibt an Reinhold Herzog.

Bereits im September hielten die Freiheitlichen der Ortsgruppe der Marktgemeinde Gratkorn ihren ordentlichen Ortsparteitag ab. In Anwesenheit von einigen Ehrengästen, darunter FPÖ Bezirksparteiobmann Stefan Hermann, übergab der langjährige Ortsparteiobmann Franz Schlögl seine Funktion und Tätigkeit in die Hände vom Gemeinderat Reinhold Herzog. Dieser wird künftig an der Seite von Gemeinderätin Alexandra Brunnthaller und Gemeinderat Andreas Sattler als sein Stellvertreter die Interessen der Blauen innerhalb der Ortsgruppe lenken.

Glückwünsche zum Abschied



"Ich bin mir sicher, dass die FPÖ-Gratkorn mit dem neuen Führungsteam bestmöglich für die kommenden Jahre und Wahlgänge aufgestellt ist", sagt Hermann und fügt hinzu: "Es mir auch wichtig, dem scheidenden Ortsparteiobmann Franz Schlögl und seiner Frau Rosa einen herzlichen Dank für die jahrelange und unermüdliche Tätigkeit für die freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft auszusprechen."