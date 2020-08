Kalsdorfer Gemeinderat wählte neuen Vorstand

In Kalsdorf nahm der neue Gemeinderat seine Arbeit auf. In der konstituierenden Sitzung wurden die Gemeinderäte angelobt und der neue Gemeindevorstand gewählt. Manfred Komericky, der das Bürgermeisteramt im Februar 2019 von seiner Vorgängerin Ursula Rauch übernommen hatte, wurde in seiner Funktion bestätigt. Komericky (60), von Beruf stellvertretender Landespolizeidirektor, kommt aus der SPÖ, wie auch sein erster Vizebürgermeister Patrick Trummer (39), der beruflich als Prokurist bei der Bestattung Wolf arbeitet. Die ÖVP stellt mit Michael Konrad (25), einem Anlagenplaner und Bio-Landwirt, den zweiten Vizebürgermeister. Zur Gemeindekassierin wurde die SPÖ-Ortsparteivorsitzende Almuth Huderz-Thümel (61) gewählt. Ein weiteres ÖVP-Vorstandsmandat ging an den Juristen Gerhard Herunter (56).

Bei der Wahl Ende Juni erreichte die SPÖ Kalsdorf 53 Prozent und 14 der insgesamt zu vergebenden 25 Gemeinderatsmandate, auf die ÖVP entfielen 34 Prozent und neun Mandate, mit jeweils einer Stimme sind FPÖ und GRÜNE im neuen Gemeinderat vertreten. Komericky nahm die Wahl mit Dank für das ihm entgegengebrachte Vertrauen an. Für ihre Bereitschaft, sich um das Wohl von Kalsdorf einzusetzen, dankte LAbg. Udo Hebesberger den Gemeinderäten.

Die erste Sitzung des neuen Gemeinderates wurde in seiner Funktion als Altersvorsitzender von GR Peter Tabor geleitet und verlief herzlich harmonisch, und das trotz des kühlen Ambientes mit Maske, Desinfektionsmittel und Covid-Abstand.