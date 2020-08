Die derzeit fragwürdige Situation mit dem Aufenthalt in Istrien (Risiko Gebiet laut österreichischer Regierung) führt dazu das Kinder in Kroatien Pfandflaschen sammeln um den vorgeschriebenen Covid-19 Test zahlen zu können.

Wir wollen nicht über Zahlen oder sinnhaftigkeit von Covid-19 Maßnahmen sprechen, sondern um die übertrieben Einschränkungen, die Menschen dazu Zwingen nicht mehr in Freiheit zu Leben.

Das Kinder, Pensionisten, Kleinverdiener und die Unterschicht diese Kosten tragen MUSS ist ein Armutszeugnis für Mitteleuropa. Es ist ja schon viel schief gelaufen, aber jetzt fährt man auf Therapie Aufenthalt ans Meer, das schon hohe Kosten nach sich zieht und nicht genug soll man noch hohe Summen für einen angeordneten Covid-19 Test bezahlen. Wenn unser angeblich vereintes Europa nicht einmal gemeinsam Risiken einschätzen kann und jedes Land eigene Richtlinien macht, wohin wird das noch führen...?

Ein Appell an jede Regierung: es gibt Menschenrechte und Freiheiten die man würdigte sollte, ansonsten werden wir in eine Zeit des 2 Weltkrieges zurückversetzt und das ist mehr als traurig...