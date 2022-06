Am 30. Juli lud die SPÖ Gratwein-Straßengel zu einem Pressetermin. Inhalt: der aufgefrischte Inhalt der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Nach dem Motto "Reden wir miteinander und nicht übereinander" will man nicht nur transparenter werden, sondern noch näher an die Gemeindebewohnerinnen und -bewohner heranrücken.

GRATWEIN-STRASSENGEL. Heute findet in der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel wieder eine Gemeinderatsitzung statt. Die Tagesordnungspunkte sind bereits einsehbar, und morgen werden für alle sichtbar auch Ergebnisse online gestellt. "Sitzung live" nennt es die SPÖ. Dies ist nur einer von vier Punkten, mit dem die Fraktion in Zukunft "spürbarer" werden möchte.

Transparenz zeigen

Dies wurde am 30. Juli vorgestellt, Fraktionsvorsitzende Doris Dirnberger und der geschäftsführende SPÖ-Vorsitzende Gerald Murlasits luden ein. Mit dabei war auch Volksbürgermeister Harald Mulle, denn: "Wir wollen mehr Fokus auf die Arbeit der Gemeinde legen. Wir werden von den Bürgerinnen und Bürgern bezahlt, unsere Arbeit zu machen. Da darf und kann auch schon verlangt werden, dass sie einen Einblick bekommen. Ein fairer Umgang miteinander innerhalb der Kommunalpolitik funktioniert aber nur dann, wenn alle mitmachen", sagt Murlasits.

Von Finanzen über Angebote für Familien zu Gesundheitsthemen: Die SPÖ hat viel vor und will Prozesse für Bewohnerinnen und Bewohner sichtbar machen.

Kommunalpolitik sichtbarer machen, näher an der Bürgerin und dem Bürger dran sein und über aktuelle und zukünftige Vorhaben, die alle bewegen, informieren – das ist das Ziel der neuen Initiative der SPÖ, die Information und Service in den Fokus rückt. Das gesamte Konzept wird, wie angekündigt, transparent sein. Sämtliche Inhalte gehen mit der Zeit, sind daher ebenso auf Facebook, Instagram und sogar auf TikTok zu sehen.

Die vier Schwerpunkte



Neben "Sitzung live", die gegen allgemeine Politikverdrossenheit vorgehen will, indem die Gratwein-Straßenglerinnen und -Straßengler mehr in die Gemeinderatsitzungen einbezogen werden, gibt es noch drei weitere Schwerpunkte. Unter dem Motto "Reden wir miteinander und nicht übereinander" soll die Bevölkerung durch einen aktiveren Social-Media-Auftritt, durch Flugblätter und dergleichen zu unterschiedlichen Veranstaltungen eingeladen werden, bei denen über Inhalte diskutiert werden soll. Drei Termine stehen heuer noch an.

Mit "Report vor Ort" hat sich die SPÖ das Know-how zweier jungen Damen aus der Marktgemeinde geholt, die immer wieder via Social-Media über Aktuelles informieren. Diese zwei- bis dreiminütigen Clips präsentieren laufende Projekte. Einmal im Monat soll zudem ein Film über unterschiedliche Vorgänge zu sehen sein.

Was wird bei den Gemeinderatsitzungen besprochen und was sind die Ergebnisse? Darüber wird informiert.

Zu guter letzt heißt es: "Wir informieren". Mit diesem Schwerpunkt berichten alle Vorsitzenden der einzelnen Fachausschüsse – von den 12 Ausschüssen hat die SPÖ von zehn den Vorsitz – in regelmäßigen Abständen über ihre Arbeit im Gremium.

Themen der SPÖ

Im Anschluss an die Präsentation der Initiative gibt Dirnberger einen Ausblick auf kommende Projekte und Aktionen der SPÖ. So informierte die Fraktionsvorsitzende etwa darüber, dass es mehr Angebote für Seniorinnen und Senioren geben wird, dass sich aufgrund der Auflösung der Sozialhilfeverbände schon Gedankten gemacht wird, Alternativen zu finden oder dass die Ergebnisse der "Rundherum Xund"-Aktion bald vorliegen und damit sogleich Umsetzungen erfolgen können. Darunter zum Beispiel ein Kurs für pflegende Angehörige.

Doris Dirnberger hat sich jahrelang dafür eingesetzt, einen Ort für das Miteinander zu schaffen. Mit der Eröffnung des Generationenhauses hat sich so ein politischer Lebenstraum erfüllt. In Zukunft soll es hier noch mehr Angebote geben.

Auch beim Thema Familien und Kinderbetreuung wird nachgeschärft. "Uns ist bewusst, dass es einen Wandel gibt. Immer mehr Eltern müssen arbeiten, es gibt immer mehr Betreuungsbedarf. Hier müssen wir Angebote schaffen, die nachhaltig wirken", so Dirnberger. Gesprochen wurde ebenso über die Gemeindeverwaltung – diesbezüglich wurde bekanntgegeben, dass sich diese einen Prozess unterzieht und mit den Ergebnissen ein effizienteres und verbessertes Service für die Bewohnerinnen und Bewohner angeboten werden soll. Neben Status quo des Flächenwidmungsplans wurde ein Einblick über die Gemeindefinanzen gegeben.

"Die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner ist sehr gut, und ich bleibe optimistisch, dass sie es auch mit der Opposition sein wird. Die aktuelle Zeit verlangt uns allen viel ab. Wir haben wenig Einfluss auf die Global Player, aber auf die Kommunalpolitik. Deshalb sollten wir alle für die Bewohnerinnen und Bewohner zusammenarbeiten", sagt Dirnberger.

