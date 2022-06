Am 09. Juli 2022 findet der 2. Parktherme Aquathlon in Bad Radkersburg statt.

Sportliche Herausforderung für die Zweierteams bei den Funsport-Parcours in und rund ums Wasser. Zehn sportliche Challenges sind von den Aquatheleten zu meistern!

Jeder ist herzlich willkommen, sich dem Rennen um die Aqua-Champions 2022 zu stellen.

Die Anmeldung ist kostenlos und beinhaltet für alle Teilnehmer/Innen einen Tageseintritt in die Parktherme.

www.aquathlon.at

(Foto aus dem Jahr 2021).