COVID-19 Aktiv Infizierte Stand 12.11.2020, 7 Uhr Quelle: EMS/EPIREG-Datenbank; Landesstatistik Steiermark



Anmerkungen: Es wird hier nur der Wohnort bzw. der Aufenthaltsort betrachtet, nicht die zuständige BH, daher kann es zu geringen unterschieden in Fallzahlen im Vergleich mit anderen Datenquellen bzw. zu Bezirksauswertungen kommen. Einige Personen können keiner Gemeinde zugeordnet werden und werden daher in dieser Auswertung nicht berücksichtigt.

** Aktiv Infizierte = Bestätigte Infektionen - Verstorbene - Genesene

Gemeinden mit den meisten aktiv Infizierten pro Einwohner



Söchau (Hartberg-Fürstenfeld): 76 aktive Infizierte (5.195 pro 100.000 Einwohner)

Bad Loipersdorf (Hartberg-Fürstenfeld): 53 (2.876)

Bad Gleichenberg (Südoststeiermark): 133 (2.554)

Sankt Georgen ob Judenburg (Murtal): 21 (2.527)

Gamlitz (Leibnitz): 73 (2.281)

Unterlamm (Südoststeiermark): 27 (2.160)

Klöch (Südoststeiermark): 24 (2.055)

Sankt Kathrein am Offenegg (Weiz): 21 (1.957)

Sölk (Liezen): 29 (1.936)

Kalwang (Leoben): 18 (1.842)

Kobenz (Murtal): 35 (1.835)

Sankt Marein im Mürztal (Bruck-Mürzzuschlag): 50 (1.808)

Tieschen (Südoststeiermark): 22 (1.800)

Ilz (Hartberg-Fürstenfeld): 66 (1.746)

Sankt Anna am Aigen (Südoststeiermark): 41 (1.733)

Fehring (Südoststeiermark): 123 (1.714)

Lobmingtal (Murtal): 31 (16.86)

Halbenrain (Südoststeiermark): 29 (1.675)

Gnas (Südoststeiermark): 99 (1.654)

Pernegg an der Mur (Bruck-Mürzzuschlag): 39 (1.650)

Zum Vergleich, in der gesamten Steiermark gab es mit 11.11.2020 24 Uhr 880 aktiv Infizierte pro 100.000 Einwohnern, davon am meisten im Bezirk Südoststeiermark mit 1.334 pro 100.000 Einwohner und am wenigsten in Murau mit 454 aktiven Infizierten pro 100.000 Einwohner.

Bruck-Mürzzuschlag

Sankt Marein im Mürztal: 50 aktive Infizierte (1.808 pro 100.000 EW)

Pernegg an der Mur: 39 (1.650)

Turnau: 25 (1.559)

Neuberg an der Mürz: 30 (1.261)

Langenwang: 46 (1.179)

Kindberg: 85 (1.043)

Krieglach: 54 (1.008)

Sankt Barbara im Mürztal: 62 (941)

Bruck an der Mur: 138 (874)

Aflenz: 21 (861)

Kapfenberg: 192 (849)

Sankt Lorenzen im Mürztal: 31 (837)

Thörl: 18 (799)

Breitenau am Hochlantsch: 13 (790)

Mürzzuschlag: 54 (647)

Spital am Semmering: 9 (627)

Mariazell: 22 (600)

Tragöß-Sankt Katharein: 11 (597)

Stanz im Mürztal: 6 (323)

Deutschlandsberg

Wies: 55 aktiv Infizierte (1.273 pro 100.000 EW)

Schwanberg: 44 (965)

Wettmannstätten: 15 (925)

Preding: 16 (898)

Pölfing-Brunn: 14 (860)

Sankt Josef (Weststeiermark): 13 (803)

Groß Sankt Florian: 31 (751)

Deutschlandsberg: 86 (737)

Eibiswald: 43 (673)

Sankt Martin im Sulmtal: 19 (612)

Lannach: 19 (537)

Frauental an der Laßnitz: 15 (512)

Stainz: 44 (503)

Sankt Stefan ob Stainz: 13 (363)

Sankt Peter im Sulmtal: 1 (80)

Graz (Stadt): 2.593 aktiv Infizierte (891 pro 100.000 EW)

Graz-Umgebung

Premstätten: 97 aktiv Infizierte (1.530 pro 100.000 EW)

Kainbach bei Graz: 31 (1.106)

Gössendorf: 39 (947)

Sankt Oswald bei Plankenwarth: 12 (946)

Sankt Radegund bei Graz: 20 (933)

Laßnitzhöhe: 25 (907)

Übelbach: 18 (890)

Semriach: 29 (881)

Gratkorn: 68 (845)

Hart bei Graz: 43 (820)

Stattegg: 24 (818)

Gratwein-Straßengel: 100 (778)

Dobl-Zwaring: 27 (762)

Nestelbach bei Graz: 20 (758)

Raaba-Grambach: 33 (706)

Sankt Marein bei Graz: 26 (694)

Frohnleiten: 45 (688)

Seiersberg-Pirka: 76 (666)

Wundschuh: 10 (614)

Eggersdorf bei Graz: 40 (588)

Werndorf: 14 (587)

Feldkirchen bei Graz: 39 (582)

Kalsdorf bei Graz: 43 (568)

Hitzendorf: 41 (568)

Stiwoll: 4 (567)

Peggau: 13 (557)

Hausmannstätten: 19 (547)

Haselsdorf-Tobelbad: 8 (524)

Thal: 11 (481)

Lieboch: 25 (478)

Deutschfeistritz: 21 (476)

Fernitz-Mellach: 23 (472)

Vasoldsberg: 20 (435)

Kumberg: 16 (417)

Sankt Bartholomä: 6 (416)

Weinitzen: 10 (375)

Hartberg-Fürstenfeld

Söchau: 76 aktiv Infzierte (5.195 pro 100.000 EW)

Bad Loipersdorf: 53 (2.876)

Ilz: 66 (1.746)

Buch-Sankt Magdalena: 34 (1.585)

Burgau: 16 (1.537)

Grafendorf bei Hartberg: 45 (1.424)

Fürstenfeld: 119 (1.377)

Großsteinbach: 16 (1.261)

Dechantskirchen: 24 (1.193)

Rohr bei Hartberg: 17 (1.178)

Greinbach: 21 (1.154)

Wenigzell: 16 (1.154)

Sankt Johann in der Haide: 25 (1.139)

Ebersdorf: 14 (1.072)

Bad Blumau: 17 (1.053)

Lafnitz: 14 (964)

Sankt Lorenzen am Wechsel: 14 (963)

Neudau: 14 (940)

Ottendorf an der Rittschein: 13 (836)

Kaindorf: 25 (835)

Vorau: 39 (830)

Schäffern: 11 (815)

Pöllauberg: 15 (735)

Großwilfersdorf: 15 (722)

Friedberg: 19 (719)

Hartberg: 47 (692)

Hartberg Umgebung: 15 (688)

Feistritztal: 14 (584)

Bad Waltersdorf: 22 (574)

Pinggau: 17 (542)

Hartl: 11 (522)

Rohrbach an der Lafnitz: 13 (493)

Pöllau: 29 (489)

Sankt Jakob im Walde: 5 (479)

Waldbach-Mönichwald: 6 (407)

Stubenberg: 2 (91)

Leibnitz

Gamlitz: 73 aktiv Infizierte (2.281 pro 100.000 EW)

Schwarzautal: 32 (1.404)

Heimschuh: 25 (1.272)

Sankt Veit in der Südsteiermark: 54 (1.249)

Ehrenhausen an der Weinstraße: 31 (1.235)

Straß in Steiermark: 73 (1.150)

Leutschach an der Weinstraße: 34 (928)

Sankt Andrä-Höch: 15 (869)

Gleinstätten: 24 (865)

Sankt Georgen an der Stiefing: 13 (838)

Arnfels: 8 (813)

Hengsberg: 12 (807)

Oberhaag: 15 (725)

Tillmitsch: 24 (711)

Lang: 9 (670)

Gralla: 17 (666)

Gabersdorf: 8 (647)

Großklein: 14 (621)

Wildon: 34 (619)

Ragnitz: 9 (598)

Lebring-Sankt Margarethen: 13 (588)

Sankt Nikolai im Sausal: 13 (570)

Empersdorf: 8 (569)

Sankt Johann im Saggautal: 11 (551)

Leibnitz: 64 (515)

Heiligenkreuz am Waasen: 13 (460)

Wagna: 28 (452)

Allerheiligen bei Wildon: 5 (327)

Kitzeck im Sausal: 3 (244)

Leoben

Kalwang: 18 aktiv Infizierte (1.842 pro 100.000 EW)

Niklasdorf: 30 (1.259)

Trofaiach: 140 (1.259)

Proleb: 19 (1.214)

Eisenerz: 45 (1.182)

Sankt Michael in Obersteiermark: 35 (1.149)

Leoben: 264 (1.079)

Sankt Peter-Freienstein: 22 (935)

Sankt Stefan ob Leoben: 15 (785)

Mautern in Steiermark: 13 (743)

Traboch: 10 (722)

Kraubath an der Mur: 8 (606)

Kammern im Liesingtal: 9 (567)

Wald am Schoberpaß: 3 (552)

Vordernberg: 5 (519)

Radmer: 2 (384)

Liezen

Sölk: 29 aktiv Infizierte (1.936 pro 100.000 EW)

Ramsau am Dachstein: 45 (1.608)

Bad Mitterndorf: 66 (1.341)

Gaishorn am See: 16 (1.231)

Michaelerberg-Pruggern: 14 (1.210)

Aigen im Ennstal: 30 (1.119)

Gröbming: 34 (1.102)

Landl: 29 (1.080)

Haus: 22 (909)

Grundlsee: 10 (848)

Mitterberg-Sankt Martin: 15 (778)

Aich: 10 (771)

Schladming: 50 (758)

Trieben: 25 (743)

Irdning-Donnersbachtal: 29 (704)

Lassing: 12 (699)

Stainach-Pürgg: 19 (674)

Wildalpen: 3 (665)

Admont: 33 (663)

Bad Aussee: 31 (642)

Rottenmann: 32 (620)

Liezen: 49 (593)

Sankt Gallen: 10 (556)

Ardning: 6 (495)

Altenmarkt bei Sankt Gallen: 4 (494)

Öblarn: 10 (491)

Selzthal: 7 (458)

Wörschach: 5 (439)

Altaussee: 8 (427)

Murau

Teufenbach-Katsch: 20 aktiv Infizierte (1.059 pro 100.000 EW)

Neumarkt in der Steiermark: 41 (838)

Murau: 18 (514)

Krakau: 7 (504)

Schöder: 4 (431)

Stadl-Predlitz: 7 (417)

Sankt Peter am Kammersberg: 6 (293)

Oberwölz: 7 (239)

Scheifling: 5 (234)

Ranten: 2 (173)

Sankt Georgen am Kreischberg: 3 (172)

Niederwölz: 1 (171)

Sankt Lambrecht: 3 (168)

Mühlen: 1 (113)

Murtal

Sankt Georgen ob Judenburg: 21 aktiv Infizierte (2.527 pro 100.000 EW)

Kobenz: 35 (1.835)

Lobmingtal: 31 (1.686)

Pusterwald: 6 (1.376)

Unzmarkt-Frauenburg: 17 (1.306)

Judenburg: 111 (1.127)

Weißkirchen in Steiermark: 47 (984)

Seckau: 12 (922)

Sankt Peter ob Judenburg: 9 (835)

Pölstal: 20 (771)

Pöls-Oberkurzheim: 19 (642)

Knittelfeld: 77 (611)

Spielberg: 32 (598)

Sankt Margarethen bei Knittelfeld: 16 (595)

Obdach: 22 (585)

Hohentauern: 2 (515)

Sankt Marein-Feistritz: 10 (491)

Zeltweg: 32 (458)

Fohnsdorf: 35 (457)

Gaal: 2 (148)

Südoststeiermark

Bad Gleichenberg: 133 aktiv Infizierte (2.554 pro 100.000 EW)

Unterlamm: 27 (2.160)

Klöch: 24 (2.055)

Tieschen: 22 (1.800)

Sankt Anna am Aigen: 41 (1.733)

Fehring: 123 (1.714)

Halbenrain: 29 (1.675)

Gnas: 99 (1.654)

Kapfenstein: 23 (1.476)

Sankt Stefan im Rosental: 56 (1.437)

Mettersdorf am Saßbach: 18 (1.404)

Riegersburg: 63 (1.275)

Eichkögl: 16 (1.197)

Feldbach: 159 (1.182)

Edelsbach bei Feldbach: 15 (1.111)

Sankt Peter am Ottersbach: 31 (1.049)

Deutsch Goritz: 18 (997)

Kirchbach-Zerlach: 29 (893)

Mureck: 29 (824)

Paldau: 25 (791)

Bad Radkersburg: 25 (787)

Straden: 27 (769)

Jagerberg: 12 (733)

Kirchberg an der Raab: 32 (701)

Pirching am Traubenberg: 12 (474)

Voitsberg

Stallhofen: 46 aktiv Infizierte (1.459 pro 100.000 EW)

Bärnbach: 54 (954)

Rosental an der Kainach: 16 (953)

Voitsberg: 89 (945)

Kainach bei Voitsberg: 15 (931)

Hirschegg-Pack: 8 (790)

Söding-Sankt Johann: 31 (755)

Sankt Martin am Wöllmißberg: 6 (733)

Köflach: 69 (709)

Krottendorf-Gaisfeld: 17 (694)

Edelschrott: 11 (641)

Maria Lankowitz: 16 (577)

Geistthal-Södingberg: 8 (535)

Ligist: 14 (435)

Mooskirchen: 4 (181)

Weiz

Sankt Kathrein am Offenegg: 21 aktiv Infizierte (1.957 pro 100.000 EW)

Passail: 69 (1.563)

Naas: 17 (1.258)

Ludersdorf-Wilfersdorf: 27 (1.096)

Sankt Margarethen an der Raab: 45 (1.095)

Ilztal: 23 (1.055)

Mortantsch: 23 (1.053)

Albersdorf-Prebuch: 23 (1.043)

Gleisdorf: 111 (1.016)

Sinabelkirchen: 41 (958)

Hofstätten an der Raab: 22 (952)

Fladnitz an der Teichalm: 17 (950)

Weiz: 110 (932)

Gutenberg-Stenzengreith: 15 (924)

Markt Hartmannsdorf: 27 (916)

Thannhausen: 22 (899)

Rettenegg: 6 (843)

Mitterdorf an der Raab: 17 (809)

Sankt Kathrein am Hauenstein: 5 (790)

Gersdorf an der Feistritz: 13 (765)

Anger: 27 (676)

Birkfeld: 33 (666)

Sankt Ruprecht an der Raab: 36 (664)

Puch bei Weiz: 13 (637)

Pischelsdorf am Kulm: 23 (625)

Strallegg: 10 (522)

Fischbach: 7 (459)

Ratten: 4 (363)

Floing: 4 (332)

Miesenbach bei Birkfeld: 1 (147)

Gasen: 1 (112)