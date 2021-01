Seit 23. Dezember hat sich die Anzahl der aktiv Infizierten in den steirischen Gemeinden von über 5.500 über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel bis zum 15. Jänner auf unter 2.700 mehr als halbiert! Das ist der niedrigste Stand an aktiv Infizierten in den steirischen Gemeinden seit Monaten und weit entfernt vom Höchststand an aktiv Infizierten in den steirischen Gemeinden am 23.11.2020 mit 12.626 Personen.

Es gibt aktuell 28 Gemeinden ohne gemeldeten aktiven Corona-Fall in der Steiermark und nur 6 von 286 steirischen Gemeinden haben über 10 Infizierte pro 1.000 Einwohner, was in diesen Gemeinden und anderen mit hohen Zahlen vor allem durch Pflegeheime-Cluster ausgelöst wurde.

COVID-19 Aktiv Infizierte Stand 15. Jänner 2021, 7 Uhr Quelle: EMS/EPIREG-Datenbank; Landesstatistik Steiermark

** Aktiv Infizierte = Bestätigte Infektionen - Verstorbene - Genesene

Es wird hier nur der Wohnort bzw. der Aufenthaltsort betrachtet, daher kann es zu geringen unterschieden in Fallzahlen im Vergleich mit anderen Datenquellen (zuständige BH) kommen.

Gemeinden mit den meisten aktiv Infizierten pro Einwohner in der Steiermark

Mooskirchen*: 43 aktiv Infizierte 15.01.2021 (19,5 pro 1.000 Einwohner) +30 seit 8.1. (7-Tage)/+33 seit 23.12. (23-Tage)

Altaussee: 23 (12,3) +10/+18

Eisenerz*: 45 (11,8) +20/+41

Landl*: 30 (11,2) -5/+29

Lobmingtal: 20 (10,9) -2/+16

Bad Mitterndorf: 53 (10,8) +24/+26

Pöllauberg: 18 (8,8) +1/+6

Sankt Anna am Aigen: 20 (8,5) +16/+16

Krakau: 11 (7,9) -3/+0

Bad Radkersburg: 23 (7,2) +11/-34

Pölstal*: 18 (6,9) -30/+10

Gröbming*: 20 (6,5) -17/+9

Gabersdorf: 8 (6,5) +7/+7

Ramsau am Dachstein: 18 (6,4) -7/+6

Mitterberg-Sankt Martin: 12 (6,2) +3/+11

Bad Aussee*: 30 (6,2) -15/-23

Pernegg an der Mur: 14 (5,9) +1/+9

Halbenrain: 10 (5,8) +4/-4

Unterlamm*: 7 (5,6) -4/-8

Spital am Semmering: 8 (5,6) +1/+6

* In Mooskirchen, Pölstal, Gröbming, Landl, Eisenerz, Unterlamm und Bad Aussee usw. sorgten wieder neue Corona-Ausbrüche in Seniorenheimen in den letzten Wochen für hohe Infektionszahlen. Der letzte Pflegeheim-Cluster in Mooskirchen ist erst am Wochenende 9/10. Jänner gemeldet worden. Dieses vielen Cluster in der Steiermark führten zu vielen COVID-19 Infektionen in und in Folge zu so vielen Corona Todesfällen wie in keinem anderem Bundesland. Ein Coronaausbruch in der Seniorenresidenz Zirbenland in der Gemeinde Obdach (Murtal) allein hatte rund um Weihnachten 10 Todesfälle zur Folge.

Die meisten der vielen Pflegeheim-Cluster der letzten Wochen und Monate sind bereits abgeklungen. Diese Cluster sind aber mitverantwortlich, dass die Steiermark leider von allen Bundesländern für 2020 die höchste Übersterblichkeit aufweist und zum Beispiel für 2020 auch eine weit höher Übersterblichkeit als Schweden hat:

Bericht: Todesfälle 2020 stark gestiegen - Steiermark traurige Spitze

Gemeinden mit den meisten aktiv Infizierten in der Steiermark absolut

Graz: 503 aktiv Infizierte 15.01.2021 (1,7 pro 1.000 Einwohner) -64 seit 8.1. (7-Tage)/-473 seit 23.12. (23-Tage)

Knittelfeld: 67 (5,3) -8/-23

Bad Mitterndorf: 53 (10,8) +24/+26

Eisenerz: 45 (11,8) +20/+41

Bruck an der Mur: 44 (2,8) -5/-59

Mooskirchen: 43 (19,5) +30/+33

Leoben: 41 (1,7) -9/-38

Leibnitz: 40 (3,2) +23/+17

Deutschlandsberg: 36 (3,1) -30/-48

Feldbach: 36 (2,7) -14/-40

Zeltweg: 33 (4,7) +0/+26

Fürstenfeld: 33 (3,8) -10/-22

Mürzzuschlag: 31 (3,7) +10/-26

Landl: 30 (11,2) -5/+29

Bad Aussee: 30 (6,2) -15/-23

Seiersberg-Pirka: 29 (2,5) -2/-61

Kapfenberg: 29 (1,3) -1/-29

Gratwein-Straßengel: 28 (2,2) -2/-70

Wagna: 27 (4,4) -11/-4

Weiz: 27 (2,3) +1/-26

Die aktiv Infizierten mit Stand 15. Jänner 2021 7 Uhr sowie die Veränderung der letzten 7 Tage seit 8. Jänner und zum 23. Dezember vor Weihnachten (23 Tage). Zum besseren Vergleich die aktiven Fälle für alle Gemeinden pro 1.000 Einwohner in Klammer je Bezirk:

Graz: 503 aktiv Infizierte 15.01.2021 (1,7 pro 1.000 Einwohner) -64 seit 8.1. (7-Tage)/-473 seit 23.12. (23-Tage)

Graz-Umgebung

Übelbach: 9 aktiv Infizierte 15.01.2021 (4,5 pro 1.000 Einwohner) +0 seit 8.1. (7-Tage)/-13 seit 23.12. (23-Tage)

Kainbach bei Graz: 11 (3,9) +9/-23

Vasoldsberg: 14 (3,0) -10/-21

Premstätten: 18 (2,8) -4/-57

Stiwoll: 2 (2,8) -10/-2

Sankt Marein bei Graz: 10 (2,7) -2/-44

Eggersdorf bei Graz: 18 (2,6) -6/-59

Seiersberg-Pirka: 29 (2,5) -2/-61

Gratwein-Straßengel: 28 (2,2) -2/-70

Raaba-Grambach: 10 (2,1) +5/-33

Nestelbach bei Graz: 5 (1,9) -6/-21

Sankt Radegund bei Graz: 4 (1,9) -2/-6

Fernitz-Mellach: 9 (1,8) +5/-30

Wundschuh: 3 (1,8) +3/-8

Stattegg: 5 (1,7) +1/-15

Semriach: 5 (1,5) +0/-47

Sankt Bartholomä: 2 (1,4) -2/-5

Gratkorn: 11 (1,4) -1/-44

Kalsdorf bei Graz: 10 (1,3) -3/-41

Kumberg: 5 (1,3) -3/-24

Peggau: 3 (1,3) -4/-23

Lieboch: 6 (1,1) +0/-36

Hart bei Graz: 6 (1,1) -23/-70

Hitzendorf: 8 (1,1) -4/-37

Laßnitzhöhe: 3 (1,1) -2/-32

Feldkirchen bei Graz: 7 (1,0) -7/-41

Frohnleiten: 6 (0,9) -13/-49

Hausmannstätten: 3 (0,9) -1/-23

Weinitzen: 2 (0,7) -1/-5

Deutschfeistritz: 3 (0,7) -7/-20

Haselsdorf-Tobelbad: 1 (0,7) -1/-8

Dobl-Zwaring: 2 (0,6) +1/-26

Gössendorf: 2 (0,5) -3/-41

Thal: 1 (0,4) +0/-16

Werndorf: 1 (0,4) -3/-18

Sankt Oswald bei Plankenwarth: 0 (0,0) -1/-8

Bruck-Mürzzuschlag

Pernegg an der Mur: 14 aktiv Infizierte 15.01.2021 (5,9 pro 1.000 Einwohner) +1 seit 8.1. (7-Tage)/+9 seit 23.12. (23-Tage)

Spital am Semmering: 8 (5,6) +1/+6

Stanz im Mürztal: 10 (5,4) +2/+3

Mürzzuschlag: 31 (3,7) +10/-26

Breitenau am Hochlantsch: 5 (3,0) -2/+3

Bruck an der Mur: 44 (2,8) -5/-59

Kindberg: 17 (2,1) +15/-23

Langenwang: 7 (1,8) -1/-3

Mariazell: 6 (1,6) -2/+3

Sankt Marein im Mürztal: 4 (1,4) -3/-17

Kapfenberg: 29 (1,3) -1/-29

Turnau: 2 (1,2) -4/-4

Aflenz: 3 (1,2) +3/-1

Sankt Barbara im Mürztal: 7 (1,1) +1/-47

Krieglach: 5 (0,9) -1/-11

Sankt Lorenzen im Mürztal: 3 (0,8) -2/-9

Neuberg an der Mürz: 0 (0,0) -2/-13

Thörl: 0 (0,0) -2/-4

Tragöß-Sankt Katharein: 0 (0,0) -2/-13

Deutschlandsberg

Sankt Stefan ob Stainz: 15 aktiv Infizierte 15.01.2021 (4,2 pro 1.000 Einwohner) +5 seit 8.1. (7-Tage)/+0 seit 23.12. (23-Tage)

Eibiswald: 24 (3,8) -17/-16

Frauental an der Laßnitz: 10 (3,4) -8/+0

Deutschlandsberg: 36 (3,1) -30/-48

Sankt Martin im Sulmtal: 9 (2,9) -3/-2

Stainz: 25 (2,9) -14/-2

Wies: 11 (2,5) -7/+0

Lannach: 8 (2,3) +2/-22

Groß Sankt Florian: 7 (1,7) -19/-11

Sankt Peter im Sulmtal: 2 (1,6) +1/+1

Schwanberg: 7 (1,5) -18/-13

Wettmannstätten: 2 (1,2) -1/-6

Pölfing-Brunn: 2 (1,2) -11/-19

Sankt Josef (Weststeiermark): 1 (0,6) -2/-2

Preding: 1 (0,6) -7/-4

Hartberg-Fürstenfeld

Pöllauberg: 18 aktiv Infizierte 15.01.2021 (8,8 pro 1.000 Einwohner) +1 seit 8.1. (7-Tage)/+6 seit 23.12. (23-Tage)

Schäffern: 6 (4,4) +1/-9

Ebersdorf: 5 (3,8) +1/+0

Fürstenfeld: 33 (3,8) -10/-22

Buch-Sankt Magdalena: 7 (3,3) +2/-5

Bad Loipersdorf: 6 (3,3) -4/-1

Großsteinbach: 4 (3,2) +0/-6

Hartberg: 20 (2,9) -10/-46

Friedberg: 7 (2,7) -2/-24

Pöllau: 14 (2,4) +0/-14

Rohr bei Hartberg: 3 (2,1) -1/-12

Sankt Lorenzen am Wechsel: 3 (2,1) +0/-1

Kaindorf: 6 (2,0) -3/-62

Dechantskirchen: 4 (2,0) -3/+2

Ottendorf an der Rittschein: 3 (1,9) -2/-3

Burgau: 2 (1,9) -1/-4

Vorau: 8 (1,7) +1/-27

Ilz: 6 (1,6) -8/-8

Hartberg Umgebung: 3 (1,4) -10/-8

Stubenberg: 3 (1,4) +2/-2

Waldbach-Mönichwald: 2 (1,4) +0/-2

Feistritztal: 3 (1,3) +1/-7

Rohrbach an der Lafnitz: 3 (1,1) +1/-3

Greinbach: 2 (1,1) -3/-6

Großwilfersdorf: 2 (1,0) -3/-12

Sankt Jakob im Walde: 1 (1,0) +1/-9

Hartl: 2 (0,9) +0/-3

Lafnitz: 1 (0,7) -1/-5

Neudau: 1 (0,7) -1/-1

Bad Blumau: 1 (0,6) +0/-15

Bad Waltersdorf: 2 (0,5) -1/-17

Pinggau: 1 (0,3) +0/-25

Grafendorf bei Hartberg: 1 (0,3) -5/-13

Sankt Johann in der Haide: 0 (0,0) -1/-16

Söchau: 0 (0,0) -1/-10

Wenigzell: 0 (0,0) -1/-2

Leibnitz

Gabersdorf: 8 aktiv Infizierte 15.01.2021 (6,5 pro 1.000 Einwohner) +7 seit 8.1. (7-Tage)/+7 seit 23.12. (23-Tage)

Wagna: 27 (4,4) -11/-4

Gralla: 10 (3,9) +4/+7

Leibnitz: 40 (3,2) +23/+17

Sankt Nikolai im Sausal: 7 (3,1) +5/-1

Arnfels: 3 (3,0) +3/-1

Sankt Johann im Saggautal: 6 (3,0) +6/+4

Hengsberg: 4 (2,7) -1/-1

Tillmitsch: 9 (2,7) +2/-11

Heimschuh: 5 (2,5) +1/-1

Lang: 3 (2,2) -5/-1

Sankt Veit in der Südsteiermark: 9 (2,1) +3/-3

Ehrenhausen an der Weinstraße: 5 (2,0) +5/-3

Straß in Steiermark: 12 (1,9) -12/-9

Lebring-Sankt Margarethen: 4 (1,8) -2/-8

Großklein: 4 (1,8) -3/-8

Leutschach an der Weinstraße: 6 (1,6) -1/+1

Kitzeck im Sausal: 2 (1,6) -3/-2

Sankt Georgen an der Stiefing: 2 (1,3) +2/-2

Wildon: 6 (1,1) +0/-2

Gleinstätten: 3 (1,1) -3/-9

Heiligenkreuz am Waasen: 3 (1,1) +1/-3

Empersdorf: 1 (0,7) -1/-3

Ragnitz: 1 (0,7) -4/-2

Sankt Andrä-Höch: 1 (0,6) -5/-31

Schwarzautal: 1 (0,4) -1/-7

Gamlitz: 1 (0,3) -3/-2

Allerheiligen bei Wildon: 0 (0,0) -1/-4

Oberhaag: 0 (0,0) -3/-6

Leoben



Eisenerz: 45 aktiv Infizierte 15.01.2021 (11,8 pro 1.000 Einwohner) +20 seit 8.1. (7-Tage)/+41 seit 23.12. (23-Tage)

Mautern in Steiermark: 5 (2,9) +4/-18

Radmer: 1 (1,9) -2/+1

Niklasdorf: 4 (1,7) -1/+2

Leoben: 41 (1,7) -9/-38

Sankt Michael in Obersteiermark: 4 (1,3) +3/-12

Proleb: 2 (1,3) -1/-5

Trofaiach: 9 (0,8) -3/-13

Traboch: 1 (0,7) +0/-7

Sankt Stefan ob Leoben: 1 (0,5) +0/-2

Kalwang: 0 (0,0) +0/-3

Vordernberg: 0 (0,0) +0/-2

Wald am Schoberpaß: 0 (0,0) +0/+0

Sankt Peter-Freienstein: 0 (0,0) -1/-5

Kammern im Liesingtal: 0 (0,0) -6/-34

Kraubath an der Mur: 0 (0,0) -7/-4

Liezen

Altaussee: 23 aktiv Infizierte 15.01.2021 (12,3 pro 1.000 Einwohner) +10 seit 8.1. (7-Tage)/+18 seit 23.12. (23-Tage)

Landl: 30 (11,2) -5/+29

Bad Mitterndorf: 53 (10,8) +24/+26

Gröbming: 20 (6,5) -17/+9

Ramsau am Dachstein: 18 (6,4) -7/+6

Mitterberg-Sankt Martin: 12 (6,2) +3/+11

Bad Aussee: 30 (6,2) -15/-23

Grundlsee: 6 (5,1) +0/+1

Altenmarkt bei Sankt Gallen: 3 (3,7) +2/+3

Stainach-Pürgg: 10 (3,5) +9/+9

Michaelerberg-Pruggern: 4 (3,5) +2/+4

Selzthal: 5 (3,3) -1/+2

Rottenmann: 15 (2,9) -4/-13

Sankt Gallen: 5 (2,8) +1/+0

Wörschach: 2 (1,8) -1/-5

Schladming: 11 (1,7) +2/-29

Gaishorn am See: 2 (1,5) +2/+1

Admont: 6 (1,2) -1/-2

Aigen im Ennstal: 3 (1,1) -1/+1

Irdning-Donnersbachtal: 4 (1,0) -4/+1

Liezen: 8 (1,0) -16/-11

Trieben: 3 (0,9) +0/-6

Haus: 2 (0,8) -3/-3

Aich: 1 (0,8) +0/+0

Sölk: 1 (0,7) -3/-6

Lassing: 1 (0,6) +1/-4

Öblarn: 0 (0,0) +0/-1

Wildalpen: 0 (0,0) -1/+0

Ardning: 0 (0,0) -7/-3

Murau

Krakau: 11 aktiv Infizierte 15.01.2021 (7,9 pro 1.000 Einwohner) -3 seit 8.1. (7-Tage)/+0 seit 23.12. (23-Tage)

Niederwölz: 3 (5,1) +3/+1

Scheifling: 7 (3,3) +5/+1

Sankt Peter am Kammersberg: 6 (2,9) +2/-3

Ranten: 3 (2,6) -4/+1

Stadl-Predlitz: 4 (2,4) -3/-4

Sankt Georgen am Kreischberg: 4 (2,3) -7/-2

Schöder: 2 (2,2) +1/+0

Teufenbach-Katsch: 3 (1,6) +0/-2

Murau: 5 (1,4) -2/-12

Neumarkt in der Steiermark: 6 (1,2) +0/-14

Mühlen: 1 (1,1) -3/-3

Oberwölz: 3 (1,0) -5/-8

Sankt Lambrecht: 1 (0,6) -1/+0

Murtal

Lobmingtal: 20 aktiv Infizierte 15.01.2021 (10,9 pro 1.000 Einwohner) -2 seit 8.1. (7-Tage)/+16 seit 23.12. (23-Tage)

Pölstal: 18 (6,9) -30/+10

Knittelfeld: 67 (5,3) -8/-23

Pöls-Oberkurzheim: 14 (4,7) +9/+4

Zeltweg: 33 (4,7) +0/+26

Pusterwald: 2 (4,6) -1/+1

Sankt Marein-Feistritz: 6 (2,9) -4/-8

Weißkirchen in Steiermark: 13 (2,7) -4/+0

Sankt Georgen ob Judenburg: 2 (2,4) +2/-2

Unzmarkt-Frauenburg: 3 (2,3) +3/+1

Fohnsdorf: 16 (2,1) -2/-6

Spielberg: 11 (2,1) +0/-8

Kobenz: 3 (1,6) -7/-3

Sankt Margarethen bei Knittelfeld: 4 (1,5) +1/+0

Judenburg: 11 (1,1) -12/-4

Obdach: 3 (0,8) -5/-33

Gaal: 1 (0,7) +1/-5

Hohentauern: 0 (0,0) +0/+0

Seckau: 0 (0,0) -1/+0

Sankt Peter ob Judenburg: 0 (0,0) -3/-7

Südoststeiermark

Sankt Anna am Aigen: 20 aktiv Infizierte 15.01.2021 (8,5 pro 1.000 Einwohner) +16 seit 8.1. (7-Tage)/+16 seit 23.12. (23-Tage)

Bad Radkersburg: 23 (7,2) +11/-34

Halbenrain: 10 (5,8) +4/-4

Unterlamm: 7 (5,6) -4/-8

Sankt Stefan im Rosental: 19 (4,9) -3/+0

Deutsch Goritz: 8 (4,4) +4/+3

Mureck: 15 (4,3) +4/+5

Klöch: 4 (3,4) +1/-4

Paldau: 10 (3,2) -3/+6

Mettersdorf am Saßbach: 4 (3,1) +2/-8

Kirchberg an der Raab: 14 (3,1) -9/-14

Edelsbach bei Feldbach: 4 (3,0) -2/-46

Feldbach: 36 (2,7) -14/-40

Sankt Peter am Ottersbach: 7 (2,4) -3/-11

Eichkögl: 3 (2,2) +2/+1

Straden: 7 (2,0) -3/-4

Fehring: 14 (2,0) +6/-8

Kapfenstein: 3 (1,9) +3/-6

Riegersburg: 7 (1,4) -3/-12

Bad Gleichenberg: 5 (1,0) +3/-7

Kirchbach-Zerlach: 3 (0,9) -2/-6

Tieschen: 1 (0,8) +1/-4

Pirching am Traubenberg: 2 (0,8) -4/-4

Gnas: 4 (0,7) -6/-11

Jagerberg: 0 (0,0) -4/-2

Voitsberg

Mooskirchen: 43 aktiv Infizierte 15.01.2021 (19,5 pro 1.000 Einwohner) +30 seit 8.1. (7-Tage)/+33 seit 23.12. (23-Tage)

Krottendorf-Gaisfeld: 8 (3,3) +3/+5

Sankt Martin am Wöllmißberg: 2 (2,4) -1/+1

Hirschegg-Pack: 2 (2,0) +2/+2

Söding-Sankt Johann: 8 (1,9) +2/+2

Ligist: 6 (1,9) -6/+5

Rosental an der Kainach: 3 (1,8) +2/+3

Maria Lankowitz: 4 (1,4) +2/-2

Köflach: 10 (1,0) -3/-17

Voitsberg: 8 (0,8) -1/-11

Edelschrott: 1 (0,6) +0/-3

Bärnbach: 2 (0,4) -7/-13

Stallhofen: 1 (0,3) -4/-7

Geistthal-Södingberg: 0 (0,0) +0/-3

Kainach bei Voitsberg: 0 (0,0) -2/-3

Weiz

Ratten: 6 aktiv Infizierte 15.01.2021 (5,4 pro 1.000 Einwohner) -3 seit 8.1. (7-Tage)/-2 seit 23.12. (23-Tage)

Mitterdorf an der Raab: 7 (3,3) +0/+4

Sankt Ruprecht an der Raab: 18 (3,3) +11/+10

Ilztal: 7 (3,2) +5/+6

Sankt Kathrein am Hauenstein: 2 (3,2) +1/-3

Naas: 4 (3,0) -1/+3

Sankt Margarethen an der Raab: 10 (2,4) +5/-2

Gersdorf an der Feistritz: 4 (2,4) +0/+0

Weiz: 27 (2,3) +1/-26

Birkfeld: 11 (2,2) +2/-7

Albersdorf-Prebuch: 4 (1,8) -3/-2

Fladnitz an der Teichalm: 3 (1,7) -8/+1

Gleisdorf: 18 (1,6) -4/-6

Ludersdorf-Wilfersdorf: 4 (1,6) -1/+0

Passail: 7 (1,6) -1/-5

Miesenbach bei Birkfeld: 1 (1,5) +1/+0

Pischelsdorf am Kulm: 5 (1,4) +2/-2

Hofstätten an der Raab: 3 (1,3) -1/-1

Gutenberg-Stenzengreith: 2 (1,2) +2/+0

Strallegg: 2 (1,0) +2/-5

Markt Hartmannsdorf: 3 (1,0) -4/-3

Sinabelkirchen: 4 (0,9) -3/-4

Sankt Kathrein am Offenegg: 1 (0,9) -2/-1

Anger: 2 (0,5) -3/-17

Puch bei Weiz: 1 (0,5) +0/-5

Mortantsch: 1 (0,5) -7/-3

Thannhausen: 1 (0,4) -2/-2

Gasen: 0 (0,0) +0/-1

Rettenegg: 0 (0,0) +0/-1

Floing: 0 (0,0) -1/-7

Fischbach: 0 (0,0) -3/-10