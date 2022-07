Ein Zweitagefest, wie es nach der Coronazeit schon lange nicht mehr gegeben hat.

Am 2. Juli wurde mit der Radio Flamingo Disco bis spät in die Nacht getanzt. Das Flamingo-Rosa begleitete die Festrunde auch am 3. Juli – ab 10 Uhr begann der Frühschoppen mit der beliebten Bläsergruppe „7ma BLECH mit ihrer jung, hipp und sexy“ gebliebenen Ausstrahlung. Dazu Witze am Fließband. Beide Vereine mit ihren gerundet 600 Mitgliedern zählen zu den größten Vereinen in unserer Region. Robert Mörth, Tennisobmann, erwähnte in seiner Ansprache, dass bei beiden Clubs nicht nur der Sport im Mittelpunkt steht, sondern vor allem die Gemeinschaft und das aktive Miteinander. Hans Prinz, Obmann des ESV-Fernitz, nickte kurz und sagte: „Dem ist nichts hinzuzufügen!“ Seitens der Gemeinde war die komplette „Polit-Spitze“ anwesend und gab damit den Organisatoren die entsprechende Wertschätzung. Gefühlt hatten die beiden Bürgermeister a.D., Herr Karl Ziegler und Johann Wagner aus Mellach, weit mehr als ein Lächeln im Gesicht. Die Kulinarik konnte sich sehen lassen. Von der Teilnehmeranzahl gab es laut Obmann Robert Mörth etwas Luft nach oben, zumal unzählige andere Veranstaltungen zeitgleich abgehalten wurden.

Diese tolle Veranstaltung gehört unbedingt wiederholt. Ich freue mich schon auf das Sommerfest 2023!

Regionaut Erich Timischl