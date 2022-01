Gestern wurde die Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Fernitz-Mellach abgehalten.

Ein wesentlicher Meilenstein in der Entwicklung des Tennisclubs ist die Erweiterung, Erneuerung und Modernisierung der Anlagen und der Infrastruktur, die sich sehen lassen kann. Alle Funktionäre als auch die Mitglieder und Familienangehörigen sind sichtlich mit sehr viel Herzblut dabei!

Schon im Jahr 2020 wurde mit der Planung begonnen und mit Unterstützung der Gemeinde ist es dem Team um „Präsident“ Robert Mörth gelungen, dass die Tennisanlagen Schritt für Schritt an Attraktivität zugelegt haben. Bei der Tennisanlage in Mellach wurden u.a. die Sanitäranlagen des ehemaligen Fußballvereins neu adaptiert, bei der Anlage in Fernitz ein nagelneues Clubhaus mit zwei Sanitäreinheiten für Damen und Herren sowie der „Gastro-Bereich“ und die Sonnenterrasse. Ferner wurden ein neuer Platzaufbau mit Bewässerungsanlage und Flutlicht als auch neue Windnetze auf beiden Plätzen u.v.m. errichtet.

Kein Wunder, dass die Vereinsmitglieder in kurzer Zeit von 40 auf beachtliche 350 angewachsen sind.



In der Versammlung wurden demgemäß alle Beschlüsse einstimmig angenommen.

Auch die Finanzgebarung zeigt eine äußerst positive Entwicklung. Seitens der Gemeinde waren DI Georg Thünauer, unser 1. Vizebürgermeister, sowie Robert Maitz dabei. Beide Herren haben die finanziellen Wünsche aufgrund der politischen Situation von Robert Mörth immerhin gefühlt vorgemerkt.

Hervorzuheben ist die erfolgreiche Teilnahme an Turnieren und die außerordentliche Jugendarbeit. Vom Enkelkind bis zum Opa und Oma sind alle dabei – so ein richtiger Familienclub.

Der erfolgreiche Vorstand wurde, wie nicht anders zu erwarten, wie folgt wieder gewählt:

Robert Mörth/Obmann, Boris Waschnig-Theuermann/Obmann Stellvertreter, Roman Kohlbacher/Kassier, Daniel Moik/Kassier Stellvertreter, Tom Tkaletz/Schriftführer, Silvia Mörth/Schriftführer Stellvertreterin, Peter Rothschedl/Sportlicher Leiter.

Zudem wurde dieser Vorstand einerseits um die Leitung der Veranstaltungen durch Frau Birgit Lang und Christina Lang und andererseits um die Leitung der Kinder- und Jugendarbeit durch Frau Claudia Guttmann erweitert. Ferner wurde mit Platzwart Didi Schwarz ein erfahrener Platzwart engagiert. „Präsident“ Robert Mörth wies des Öfteren auf das gemeinsame Miteinander hin und setzt auf klare Vereinsstrukturen und Freiraum im Verantwortungsbereich.

Eine große Tennisfamilie freut sich schon auf die neue Saison!

Regionaut Erich Timischl