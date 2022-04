Der Kindergemeinderat Fernitz-Mellach startete am Freitag 1. April mit der Aktion „Der Müll ist zum Schreien!“

Dabei haben die Kindergemeinderätinnen und Kindergemeinderäte einzelne Müllstücke mit großen, auffälligen Holzstecken markiert, um auf die "Vermüllung" aufmerksam zu machen.

David Ziegler, 2. Vize-Bürgermeister unterstützte dabei die Kinder sehr tatkräftig und liebevoll.



Diese Aktion wird in mehreren steirischen Gemeinden stattfinden und von der Abfall- und Ressourcenwirtschaft (Land Steiermark) sowie von den steirischen Abfallwirtschaftsverbänden unterstützt.

Frau Abelina Holzer von der Fachstelle für Kinder-, Jugend- und BürgerInnenbeteiligung/ beteiligung.st , hat diese Aktion als Projektleiterin begleitet und sich vorbildlich für die lückenlose Umsetzung gekümmert.

Alle Aktionen in den Gemeinden werden dokumentiert und per Video in die Breite gebracht!

Eine tolle Aktion die uns vor Augen führt, dass viel zu viel Unrat gedankenlos von unzähligen Leuten einfach weggeworfen wird - "der Müll und Unrat muss dort landen, wo er auch hingehört“ ...

Regionaut Erich Timischl