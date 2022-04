Der neue Kulturverein "DoZwa - Kultur verbindet" aus Dobl-Zwaring hat große Pläne.

Das erste Konzert findet am 29.4.2022 um 19.00 im MZS Dobl statt.

Es ist ein Jazzkonzert mit der Little Big Band 7come11, die schon mehrfach in Graz und Gratkorn erfolgreich aufgetreten ist.

Ein Auftritt der Gruppe Spafudla (Volksmusik modern interpretiert) im Herbst, sowie ein Weihnachtskonzert im Cafe Mokka sollen folgen.

„Jazz am Bauernhof“ ist eine weitere Idee, die wir verfolgen wollen. Ein geeigneter Hof muss aber noch gefunden werden. Diese Art der Veranstaltung fand in Gratkorn über Jahre sehr erfolgreich statt. Dabei spielte eine Band auf einem Bauernhof, die HofbesitzerInnen sorgten für die Verpflegung der Gäste und konnten so auch ihre Produkte vermarkten.

Weil Kultur aber mehr ist als Musik, sind auch Ausstellungen in Planung: eine Kunstmesse für HobbykünstlerInnen aller Art mit Auftrittsmöglichkeiten für MusikerInnen (z.B. der Blasmusik, der Musikschule) soll Ende September/Anfang Oktober veranstaltet werden, eine Fotoausstellung lokaler KünsterInnen nach Möglichkeit im nächsten Jahr.

Lesungen und Diskussionen sowie Kabarettvorstellungen sollen ebenfalls an verschiedenen Orten in der Gemeinde stattfinden.

Wir wünschen uns auch Kooperationen mit anderen Vereinen und Organisationen in unserer Gemeinde. Für die Verpflegung beim Eröffnungskonzert am 29.4.2022 konnte z.B. die Frauenbewegung Dobl gewonnen werden.

Als Veranstaltungsorte wollen wir nicht nur den MZS in Dobl nutzen, sondern nach Möglichkeit auch das Sendergebäude, die Bibliothek, diverse Gasthäuser, das Kaffeehaus, Bauernhöfe .... Junge und/oder relativ unbekannte KünstlerInnen sollen Auftrittsmöglichkeiten bekommen, um ihr Können zu zeigen.

Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wollen streng überparteilich agieren.

Über neue Mitglieder freuen wir uns natürlich.

Derzeit ist da noch reichlich Luft nach oben. Unser Vorstand besteht aus drei Personen: Peter Wirth, Obmann, Eva-Maria Theiler, Kassierin, Astrid Wirth, Schriftführerin.

Weitere Informationen über unsere Pläne und unser erstes Konzert finden Sie unter: www.dozwakultur.at