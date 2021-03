" Frohnleiten – vom Weihnachtsbaum zum Osterbaum "



Die Stadtgemeinde und Tourismusverband Frohnleiten hat sich heuer wieder was Tolles

einfallen lassen. Wurde doch am Kirchenvorplatz, wo zur Weihnachtszeit

ein riesiger Christbaum steht, jetzt ein OSTERBAUM aufgestellt.

Über und über voll mit über 10.000 Ostereiern, die auch zur Ortseinfahrt

an der Mauritzener Kreuzung einen Volkshausbaum schmücken.

Mit diesem nicht genug, wurden am Hauptplatz entlang der Geschäfte

und Wohnhäuser zahlreiche Ostergestecke und Ostersträucher mit Frühlingsblumen und Palmkätzchen aufgestellt.

Vor diesen Gestecken stehen 1 m grosse Hasen aus Holz, welche von heimischen Schulen und auch Kindergärten bemalt wurden.

Hans Baier ( Frohnleitner Regionaut )