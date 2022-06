Giftbeere aus Südamerika

Nachtschattengewächs

Die aus Südamerika stammende Pflanze ist einjährig und wird etwa 1 bis 1,5 Meter groß. Sie kann sowohl im Freiland als auch im Kübel gezogen werden.

Nicht in der Nähe von Kindern aufstellen ! ! ! ---- GIFTIG

Die in der Hälfte ihrer Länge miteinander verwachsenen Kelchblätter sind 9 bis 22 mm lang.

Die Giftbeere ist in allen Teilen giftig, besonders aber in den Wurzeln.

Die Giftbeere wird selten bis zerstreut als Zierpflanze in Sommerrabatten und Sommerblumenbeeten genutzt. Sie ist seit dem 18. Jahrhundert in Kultur. Es gibt einige Sorten, die zum Teil auch rein weiße Blüten haben. Oft wird die Blaue Physalis aber auch wegen ihrer Eigenschaften angebaut, die Weiße Fliege oder Mottenschildläuse genannt, auf Distanz zu halten.

