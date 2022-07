Als wir Herbert Stein kennengelernt haben, hat er uns von der ersten Minute an gefesselt.

Herbert Stein ist das Polarwolfmännchen der Tierwelt Herberstein.

Herbert stammt vom Wilden Berg in Mautern und als die Tierpfleger dort gehört haben, dass er nach Herberstein kommt, haben sie ihn zum Scherz Herbert Stein getauft.

Das gefiel dem Zoologischen Leiter aus Herberstein so gut, dass der Name beibehalten wurde.

Herbert wurde im April 5 Jahre alt und 4facher Vater!

Bei einem unserer Besuche mit unserer Tochter in der Tierwelt, posierte Herbert auf einem Felsen in seinem Gehäge und wir konnten (wieder einmal) viele Fotos von ihm machen.

Da er das Lieblingstier unserer Tochter Hannah ist, verziert er sogar mittlerweile meine rechte Wade in Form eines Tattoos.

Irgendwann werden sicher auch seine Kinder einen Platz auf meinem Körper finden;).